В Украине планируют построить собственный "Байконур": сделано громкое заявление

Украина

Проект по строительству космодрома в Украине — вполне реальный. Для его воплощения в жизнь необходимы поправки в действующие законы, и первый шаг уже сделан. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал известный блогер и популяризатор космоса Валентин Гаденов.

По словам Гаденова, в Раду уже поданы поправки в законы «О предпринимательстве» и «О космической деятельности». Когда правки будут приняты, в космической отрасли смогут работать частные предприятия.

«Также в документе указан очень важный момент — лимитирование лицензирования. То есть эти изменения дадут возможность простым людям принимать участие в работе космической отрасли», — отмечает блогер.

Гаденов уточнил, что проект с космодромом рассчитан именно на частное финансирование. «На публичной основе, когда всем известно, что происходит, намного легче продвигать развитие, нежели когда все коррумпировано, засекречено и находится под юрисдикцией военных», — объяснил он.

Что еще необходимо для появления в Украине космодрома и на какие ракеты он будет рассчитан, читайте в интервью Гаденова «Мы планируем построить в Украине космодром, это принесет массу преимуществ».

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