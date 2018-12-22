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Политика

Порошенко использовал все силы, чтобы убедить патриарха Варфоломея дать Украине Томос, — Филарет

12:45 22 декабря 2018   54
филарет
Инф. «ФАКТОВ»

Патриарх Филарет I, выступая во Львове, поздравил всех с появлением в Украине единой независимой православной автокефальной церкви. По словам Филарета, процедура получения Томоса была крайне сложной. Украина и раньше пыталась вести переговоры с Вселенским патриархом, но те попытки были безуспешными.

«Несмотря на то, что все президенты это поддерживали, ничего не могли сделать. Когда изменились условия и стал президентом Порошенко, то он использовал все силы, всю свою мудрость для того, чтобы убедить Вселенского патриарха предоставить Томос об автокефалии украинской церкви. Много раз встречался, убеждал и наконец Вселенский Патриарх согласился», — рассказал Филарет.

По словам патриарха, объединение трех украинских церквей создает прочный духовный фундамент. «Наш противник хорошо знает, что если не будет крепкого духовного фундамента, если мы будем строить государство на песке, то дом этот долго стоять не будет. А надо построить на прочном фундаменте», — аллегорически объяснил патриарх.

Напомним, 15 декабря после объединительного архиерейского собора в Украине появилась поместная Православная церковь и был выбран ее предстоятель.

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