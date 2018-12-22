Общество

Фараон, Златозар и Ясноведа: какими именами называли новорожденных в Киеве в 2018 году

Главное территориальное управление юстиции в Киеве опубликовало перечень самых популярных имен, которыми киевляне в уходящем году называли своих детей.

По словам юристов, как и раньше, продолжается тенденция давать детям редкие имена. Таким образом родители хотят подчеркнуть индивидуальность своего малыша. Редкие имена идут волнами из года в год. Иногда нестандартные имена присваиваются ребенку в связи с национальными традициями их родителей.

Так, самыми распространенными именами, которые давали новорожденным в Киеве в уходящем году стали: София, Злата, Мария, Милана, Максим, Артем, Александр, Дмитрий.

Вместе с тем, киевляне называли своих деток и так необычно: Есения, Роксолана, Радана, Тереза, Ирис, Агая, Фаина, Ясноведа, Златояра, Кассандра, Совет Каталея, Магдалина, Ляля, Леля, Вия, Мелоди, Кая, Лукерья, Грета, Кармен, Веста.

В этом году в Киеве родились мальчики, которых назвали Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария, Лео, Томас, Самуил, Фаддей, Леонард, Соломон, Радомир, Дарко, Северин, Рувин, Киприан, Оскар, Иеремия, Фараон, Михвей.

Юристы напоминают, что согласно законодательству заявления об изменении имени принимаются только в отношении граждан Украины. Гражданин, достигший 14-ти лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя по согласию родителей или с согласия попечителя. В 16 лет по своему усмотрению можно изменить свою фамилию и (или) имя. Изменение отчество возможно только в случае изменения отцом ребенка своего собственного имени.

Заявление об изменении имени рассматривается отделом государственной регистрации актов гражданского состояния.

Ранее «ФАКТЫ» писали о самых популярных именах, которые родители давали своим детям в 2017 году. Тогда в ТОП-10 женских имен вошли София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина и Карина, а самыми популярными именами для мальчиков стали Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Тимофей, Владислав и Матвей.

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