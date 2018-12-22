Рада готовится ввести обязательный украиноязычный интерфейс для интернет-СМИ

Украина

В Украине готовится ряд нововведений, касающихся украинского языка в интернет-СМИ. Новшества прописаны в законопроекте об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Проект прошел комитетские слушания и рекомендован к принятию в целом.

О сути новшеств рассказал народный депутат Николай Княжицкий. «Интернет-издания должны открываться, чтобы первая страница была украинской. Интерфейс весь должен быть переведен на украинский язык. Это не запрещает иметь на других языках тексты, но страница, которая открывается, когда вы заходите в интернет, должна открываться на украинском языке», — рассказал депутат в комментарии УНН.

Что касается печатных средств массовой информации, то их также ждут нововведения. Они будут обязаны либо печататься на украинском языке, либо выпускать тираж на украинском и одновременно на другом языке.

«Либо на украинском, или должны еще тираж печатать на украинском, и тогда можете на другом языке», — объяснил депутат.

Напомним, законопроект № 5670-Д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предлагает ряд радикальных мер для защиты государственного языка. Некоторые статьи закона, согласно рекомендациям европейских институтов, предлагается ввести с отсрочкой, предусмотрев время для адаптации.

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