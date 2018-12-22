Украина

Пограничники предупредили об огромных очередях на украинско-польской границе

На предстоящие новогодние и рождественские праздники в Украину возвращаются люди, которые длительное время находятся на заработках за рубежом. По информации Государственной пограничной службы, уже сейчас на украинско-польской границе образовались огромные автомобильные очереди.

Как сообщают пограничники, больше всего машин и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска «Краковец — Корчева», «Шегини — Медика» и «Грушев — Будомеж».

Все пункты пропуска с украинской стороны работают в штатном режиме, выставлено ​​необходимое количество пограничных нарядов и спланированы дополнительные резервы.

При необходимости, на КПП могут организовать пропуск по дополнительным полосам движения.

«Также налажено взаимодействие со всеми контрольными службами в пунктах пропуска и постоянно проводятся рабочие встречи с польскими коллегами относительно ускорения контрольных операций», — говорится в сообщении.

Напомним, польские пограничники периодически проводят на украинско-польской границе «итальянскую забастовку» , при которой осмотр каждого человека продолжается в три-четыре раза дольше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что один из двух пешеходных пунктов пропуска во Львовской области на границе с Польшей — «Долгобичув-Угринів» — будет действовать только до конца текущего года. Потом его закроют.

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