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Пограничники предупредили об огромных очередях на украинско-польской границе
На предстоящие новогодние и рождественские праздники в Украину возвращаются люди, которые длительное время находятся на заработках за рубежом. По информации Государственной пограничной службы, уже сейчас на украинско-польской границе образовались огромные автомобильные очереди.
Как сообщают пограничники, больше всего машин и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска «Краковец — Корчева», «Шегини — Медика» и «Грушев — Будомеж».
Все пункты пропуска с украинской стороны работают в штатном режиме, выставлено необходимое количество пограничных нарядов и спланированы дополнительные резервы.
При необходимости, на КПП могут организовать пропуск по дополнительным полосам движения.
«Также налажено взаимодействие со всеми контрольными службами в пунктах пропуска и постоянно проводятся рабочие встречи с польскими коллегами относительно ускорения контрольных операций», — говорится в сообщении.
Напомним, польские пограничники периодически проводят на украинско-польской границе «итальянскую забастовку», при которой осмотр каждого человека продолжается в три-четыре раза дольше.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что один из двух пешеходных пунктов пропуска во Львовской области на границе с Польшей — «Долгобичув-Угринів» — будет действовать только до конца текущего года. Потом его закроют.
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