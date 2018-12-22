Украина

Во Львове произошел крупный пожар на рождественской ярмарке: появилось видео ЧП

В субботу, 22 декабря, в центре Львова на Рождественской ярмарке возле Оперного театра прогремел мощный взрыв и загорелись торговые павильоны. Очевидец Александр Рудоманов в Facebook опубликовал видео с места ЧП.

Как сообщалось, в результате взрыва киоска по приготовлению жареных ребер, пострадали четыре человека. Все госпитализированы.

На ролике видно, как огонь охватил несколько киосков. Дым покрыл часть площади. Одного из пострадавших положили на землю, чтобы сбить пламя. Очевидцы говорят, что у одного парня полностью обгорели ноги.

Пожар был ликвидирован силами двух подразделений Гос ЧС.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ночью, 28 ноября, неизвестные во Львове подожгли помещения двух отделений «Альфа-Банка». А 21 ноября в помещении Львовской областной клинической больницы произошел пожар . Горели верхние этажи здания.

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