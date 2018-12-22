Происшествия

Пожар на Рождественской ярмарке во Львове: открыто уголовное производство

По факту пожара на Рождественской ярмарке в центре Львова открыто уголовное производство. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области. Инцидент квалифицирован по ч.1 ст. 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, а также сорудники других подразделений полиции.

«Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины по факту пожара на Рождественской ярмарке в центре Львова», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до трех лет ограничения свободы.

Напомним, пожару на Рождественской ярмарке предшествовал мощный взрыв. Местные правоохранители установили, что там взорвался киоск по приготовлению жареных ребер.

Вследствие чрезвычайного происшествия пострадали 4 человека. В 13:36 пожар был ликвидирован.



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