Происшествия

Избиение охраной покупателя в киевском супермаркете: появилось новое важное видео

История с жестоким избиением покупателей киевского магазина получила неожиданное продолжение. В сети появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, что спровоцировало жесткие действия охранников магазина.

Оказалось, что покупатели были пьяны, но требовали продать им алкоголь после 23:00.

Охранная компания также изложила свою позицию.

«Наша позиция проста «правонарушения — вредны для здоровья». 3 рекомендации при взаимодействии с охраной:

1. Выполнить законные требования прекратить правонарушения.

2. Не провоцировать охранников.

3. Если против вас осуществляются противоправные действия, вызвать полицию", — написали они.

Напомним, по информации паблика «Киев Оперативный», физическим воздействием в магазине дело не ограничилось — избиение продолжилось на улице. Однако очевидцы заявили, что поводом для избиения стал тот факт, что молодые люди не захотели оплачивать товар.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Харькове продолжается расследование вопиющего инцидента, когда охранник застрелил молодого покупателя.

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