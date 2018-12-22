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«Реал» четвертый раз выиграл клубный чемпионат мира (фото, видео)
В Объединенных Арабских Эмиратах завершился клубный чемпионат мира с участием сильнейших команд шести конфедераций и чемпиона этой страны. В решающем матче турнира, состоявшемся на стадионе «Шейх Зайед Спортс Сити» в Абу-Даби, испанский «Реал» без проблем сломил сопротивление местного «Аль-Айна» -- 4:1 (Модрич, 14, Льоренте, 60, Рамос, 79, Надер, 90+1, в свои ворота — Шиотани, 86).
Кстати, Королевский клуб, заработавший в Эмиратах 5 миллионов долларов («Аль-Айн» -- 4 миллиона), установил рекорд турнира — четыре триумфа на клубном чемпионате мира (2014-й, 2016-й, 2017-й и 2018 годы). Трижды в состязаниях побеждала «Барселона» (2009-й, 2011-й и 2015 год). Да и в целом представитель Европы шестой раз подряд стал сильнейшим клубом планеты (кроме испанских грандов, на вершину в 2013-м поднималась «Бавария»). Последним из неевропейцев трофей в 2012 году выигрывал бразильский «Интернасьонал».
В матче за третье место аргентинский «Ривер Плейт» разгромил японскую «Касиму Антлерс» — 4:0 (Сукулини, 24, Мартинес, 73, 90, Борре, 88, с пенальти). Южноамериканцы заработали на турнире 2,5 млн долларов, а клуб из Страны восходящего солнца — 2 млн.
Что же касается остальных участников состязаний в ОАЭ, то «Эсперанс» из Туниса финишировал на пятом месте (1,5 миллиона долларов призовых от ФИФА), мексиканская «Гвадалахара» — на шестом (1 миллион), а «Тим Веллингтон» из Новой Зеландии — на седьмом (500 тысяч).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первый полуфинал клубного чемпионата мира в ОАЭ завершился сенсацией.
Фото Getty Images
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