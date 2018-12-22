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Нашумевшее избиение пенсионера в Николаеве: водитель маршрутки будет уволен (фото, видео)
В Николаеве продолжается обсуждение резонансной драки с участием водителя маршрута № 1, которая произошла в четверг, 20 декабря, в отдаленном районе Николаева.
Там, на остановке «Кульбакинский поворот», после замечания пожилого пассажира водитель набросился на него с кулаками, вытолкал из салона и начал избивать уже на улице. Пенсионер обращаться в полицию не стал, однако видео драки опубликовали николаевские интернет-издания и оно стало поводом для разбирательства в областной администрации.
Фото с места инцидента
В результате оказалось, что на этого перевозчика — «Эталон-Авто» — уже составлено два акта от различных нарушениях, и если их будет более трех, то городская власть расторгнет договор с компанией.
Одновременно стало известно, что «Эталон-авто» будет подвергнута проверке также со стороны областного управления «Укртрансбезпеки».
Самого провинившегося водителя его работодатели пообещали уволить.
Как сообщали «ФАКТЫ», ровно месяц назад другой николаевский водитель — маршрутного такси № 163 — с помощью кулаков выяснял отношения с пассажиром. При этом пострадала находившаяся в салоне девочка-первоклассница.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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