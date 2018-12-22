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Вспышка кори и ОРВИ в Одессе: во всех медучреждениях введен карантинный режим
С субботы, 22 декабря, в медучреждениях Одессы введен карантин в связи с ростом заболеваемостью корью, ОРВИ и гриппом.
«Доступ в медицинские учреждения ограничен — посетителей допускают только в масках, бахилах. Также сократят доступ в специализированные отделения больниц: кардиологические, травматологические
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По словам Луневой, на данный момент в Одессе превышен эпидпорог по ОРВИ, а также отмечается серьезная вспышка кори, из-за чего детские отделения в больницах и поликлиниках переполнены. В некоторых школьных классах и детсадах введен карантин.
«В школах на данный момент резко упала посещаемость, — отмечает директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. — Чтобы избежать повторения прошлогодней эпидемии кори, детям, которые не привиты, могут временно запретить посещать школы и детсады. Сейчас дети больше болеют ОРВИ, поскольку эпидпорог заболевания превышен. В школах есть и случаи заболевания корью, а на основании количества заболевших детей мы закрываем на карантин отдельные классы. Если Госпотребслужба решит, что есть угроза того, что ситуация с гриппом и корью может выйти на прошлогодний уровень, то школы закроют на карантин масштабно».
Отметим, Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска о признании незаконным временного ограничения доступа к учреждениям образования детей без прививок против кори.
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Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской городской инфекционной больнице от кори скончался мальчик, которому исполнился год и три месяца. Родители малыша обвиняют врачей в халатности.
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