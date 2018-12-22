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Задержанный за разбой полицейский может быть причастен к серии нападений на детей в Киеве
Сержант полиции, задержанный в Киеве в момент вооруженного нападения на 12-летнюю девочку, арестован на 60 суток без права залога. Отметим, это первый арест в уголовных производствах, подследственных Государственному бюро расследований, сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
Киевским территориальным управлением ГБР в отношении полицейского и его сообщника, задержанных на месте преступления, открыто уголовное производство по признакам разбоя. По данным источника «ФАКТОВ», сержанта проверяют на причастность к ряду других преступлений в отношении детей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве полицейских обвинили в попытке группового изнасилования цыганок в метро. А в Харькове проверяют причастность действующих полицейских к похищению марокканцев с целью получения выкупа. Пока задержан лишь один бывший правоохранитель — капитан милиции.
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