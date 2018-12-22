Доказано в суде: Александр Мамай больше не мэр Полтавы (видео)

Украина

22 декабря Полтавский окружной суд не удовлетворил иск экс-мэра города Александра Мамая, который оспаривает решение внеочередной сессии городского совета. Напомним, на пленарных заседаниях 31 августа и 14 сентября этого года депутаты единогласно, 29-ю голосами, распустили исполком и приостановили полномочия Мамая. Основанием для этого стали, в частности, решение власти о повышении стоимости проезда в городском транспорте и раздача коммунального имущества частным предприятиям, нарушение действующего законодательства Украины; нарушение регламента Полтавского горсовета; прекращение работы с Европейским банком реконструкции и развития по закупке новых троллейбусов; нереализация городских программ, в частности, «Стоп — амброзия!»; передача техники КП «Декоративные культуры» и «Ремлифт» частным структурам.

Александр Мамай просил окружной суд признать это решение противоправным и вернуть ему утраченные полномочия. В ходе исследования предоставленных суду видеоматериалов (отрывков прямой трансляции из сессионного зала двух пленарных заседаний, на которых решалась его судьба) он акцентировал внимание коллегии судей на нарушениях регламента и закона в ходе заседаний.

Но коллегия судей в составе Натальи Алексеевой, Анны Чесноковой и Андрея Головко, заслушав ранее свидетельские показания некоторых депутатов и временно исполняющего обязанности городского головы секретаря городского совета Александра Шамоты, отклонила исковые требования экс-мэра.

Истец имеет право оспорить это решение в течение 30 дней.

Между тем, по данным Генпрокуратуры, Александру Мамаю объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, а именно — противодействии хозяйственной деятельности Полтавского городского совета и организации несанкционированного вмешательства в работу информационной системы. За это предусмотрено наказание в виде крупного штрафа либо лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, а также лишения права занимать определенные должности.

Фото pl.vgorode.ua

Видео poltavske. tv

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter