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#KyivNotKiev: в аэропорту Варшавы провели масштабное переименование
Украинские дипломаты рассказали о важной победе в Польше — они добились введения англоязычного написания названий украинских городов Киев, Одесса, Харьков, Львов и Запорожье в международном аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве.
Таким образом аэропорт принял участие в кампании МИД Украины #CorrectUA #KyivNotKiev, которая стартовала в начале октября 2018 года.
В рамках кампании дипломаты обращались к иностранным медиа с целью корректного написания названия Киев (#KyivNotKiev).
Напомним, британские СМИ выяснили, что все российские дипломаты, оставшиеся в Великобритании после высылки 23 сотрудников диппредставительства в связи с делом об отравлении Скрипаля, активно шпионят по заданию Кремля.
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