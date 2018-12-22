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Введение с 2019 года накопительной пенсионной системы придется отложить, — Рева
В украинском правительстве отложили внедрение накопительной пенсионной системы, которое планировалось начать с 1 января 2019 года. Как пояснил на пресс-конференции в субботу, 22 декабря, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
По его словам, противником внедрения системы стал МВФ, эксперты которого указали на отсутствии в Украине необходимой законодательной базы и финансовых ресурсов.
«Это было предметом рассмотрения во время последних переговоров (с МВФ. Ред.). И они сейчас задали вопрос: за целый год не рассмотрен в Верховной Раде закон, и если вы сейчас будете в авральном порядке его внедрять, это может разбалансировать вашу финансовую систему. А учитывая, что у вас сейчас выборы в 2019 году, вы можете себе представить, как это будет весело. Поэтому было принято решение, чтобы пока этот процесс отложить», — пояснил министр.
Он объяснил, почему правительство затянуло внесение в Раду такого необходимого законопроекта — оказывается, пока его разрабатывали, группа народных депутатов внесла свой законопроект о введении накопительной пенсионной системы в Украине, и Минсоцполитики договорился с нардепами внести в текст документа свои изменения еще до первого чтения.
При этом Рева добавил, что Минсоцполитики будет обращаться в Верховную Раду с предложением отложить введение накопительной пенсионной системы на год.
Напомним, разработанный Минсоцполитики законопроект о введении в Украине накопительной пенсионной системы предусматривает увеличение пенсионного возраста. Тем не менее эксперты, оценившие его, заявили о невозможности выполнения запланированного.
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