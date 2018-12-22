Происшествия

"Скромный герой": в соцсетях рассказали о военном медике, спасавшем людей на пожаре во Львове

В сети показали фото украинского военного, бросившегося на помощь пострадавшим при пожаре на рождественской ярмарке во Львове. Им оказался военный медик в/ч А3618 (учебный артиллерийский полк) Андрей Алямский.

Пока не прибыли кареты скорой помощи, он оказывал потерпевшим первую помощь, разговаривал с ними и шутил, чтобы они не теряли сознания.

В настоящее время четверо из пострадавших при пожаре и взрыве находятся в реанимации 8 клинической больницы.

Напомним, в субботу, 22 декабря, в центре Львова на Рождественской ярмарке возле Оперного театра прогремел мощный взрыв и загорелись торговые павильоны. В сети появилось несколько видео с места события.

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