Стали известны финалисты девятого сезона "Х-фактора"

Шоу-бизнес

Проект покинули подопечные Дмитрия Шурова и Олега Винника

Финал девятого сезона «Х-фактора» (СТБ) покинули подопечные Олега Винника и Дмитрия Шурова — Ольга Жмурина и Марк Савин. Суперфиналистами вокального шоу стали «ZBSband» (наставник — Настя Каменских) и Дима Волканов (наставник — Андрей Данилко). Они сразятся между собой уже 29 декабря, когда в прямом эфире и будет названо имя победителя «Х-фактора».

- Хочу поблагодарить Олега Винника, который давал мне лучшие советы, — сказала Ольга Жмурина. — Я делала то, что люблю больше всего.

— Так случилось, что сильнейшие участники покидают шоу, — сказал Олег Винник. — Но ваша борьба в жизни только начинается. Без борьбы не бывает счастья!

— Ничего страшного не произошло, — сказал Марк Савин. — есть правила шоу, которым мы подчиняемся. Спасибо всей команде «Х-фактора»!

— Марк самый стабильный участник «Х-фактора», которого я знаю, — признал Дмитрий Шуров!

Прощаясь с проектом, Ольга и Марк еще раз спели на сцене «Х-фактора». Пятый прямой эфир стал самым звездным по количеству участников. На одну сцену с героями шоу вышли знаменитости — экс-солистка культовых Spice Girls Melanie C, легенда британской музыки Alex Clare, MONATIK и Верка Сердючка. Каждый из них спел в дуэте с одним из участников проекта.



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