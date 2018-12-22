- 0:17 Беринчик завоевал чемпионский пояс эффектным нокаутом: полное видео боя
- 0:01 Кутья и особый хлеб на столе: как католики и протестанты празднуют Рождество Христово
- 23:35 Стали известны финалисты девятого сезона "Х-фактора"
- 22:55 «МЮ» в дебютном матче Сульшера повторил достижение времен Фергюсона
- 22:44 Пьяный волынский прокурор устроил ДТП в Киеве, — СМИ
- 22:13 "Скромный герой": в соцсетях рассказали о военном медике, спасавшем людей на пожаре во Львове
- 21:45 Введение с 2019 года накопительной пенсионной системы придется отложить, — Рева
- 21:16 В Киеве эвакуировали всех пассажиров железнодорожного вокзала
- 21:04 Правоохранители рассказали, почему оставили в покое двух бывших боевиков «ДНР»
- 20:50 #KyivNotKiev: в аэропорту Варшавы провели масштабное переименование
Стали известны финалисты девятого сезона "Х-фактора"
Проект покинули подопечные Дмитрия Шурова и Олега Винника
Финал девятого сезона «Х-фактора» (СТБ) покинули подопечные Олега Винника и Дмитрия Шурова — Ольга Жмурина и Марк Савин. Суперфиналистами вокального шоу стали «ZBSband» (наставник — Настя Каменских) и Дима Волканов (наставник — Андрей Данилко). Они сразятся между собой уже 29 декабря, когда в прямом эфире и будет названо имя победителя «Х-фактора».
- Хочу поблагодарить Олега Винника, который давал мне лучшие советы, — сказала Ольга Жмурина. — Я делала то, что люблю больше всего.
— Так случилось, что сильнейшие участники покидают шоу, — сказал Олег Винник. — Но ваша борьба в жизни только начинается. Без борьбы не бывает счастья!
— Ничего страшного не произошло, — сказал Марк Савин. — есть правила шоу, которым мы подчиняемся. Спасибо всей команде «Х-фактора»!
— Марк самый стабильный участник «Х-фактора», которого я знаю, — признал Дмитрий Шуров!
Прощаясь с проектом, Ольга и Марк еще раз спели на сцене «Х-фактора». Пятый прямой эфир стал самым звездным по количеству участников. На одну сцену с героями шоу вышли знаменитости — экс-солистка культовых Spice Girls Melanie C, легенда британской музыки Alex Clare, MONATIK и Верка Сердючка. Каждый из них спел в дуэте с одним из участников проекта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 739 мм