23 декабря 2018

Расскажу я вам, друзья мои, сегодня потрясающую историю, услышать которую мне впервые довелось много лет назад, во время пребывания в чилийской столице. Помню, слыша по радио и телевидению какие-то постоянные рассказы о 25-летии «чуда в Андах», как раз отмечавшемся тогда в Чили и соседнем Уругвае, я невольно поинтересовался у сопровождавшего нас гида, о чем идёт речь. И, услышав ответ, долго потом ещё не мог прийти в себя.

История эта произошла 23 декабря 1972 года. Вернее, именно в тот день она благополучно закончилась. А началась она 72 днями ранее, 13 октября, когда самолёт уругвайских ВВС отправился в чартерный рейс по маршруту Монтевидео-Мендоса-Сантьяго. На его борту находились 5 членов экипажа и 40 пассажиров (игроки известной регбийной команды Old Cristians, их родственники и спонсоры).

Погода была ужасная. Видимость становилась практически нулевой. Связь с авиадиспетчерами постоянно прерывалась… В результате все закончилось жуткой катастрофой. При подлете к Сантьяго лайнер попал в страшный циклон, врезался в скалу и рухнул у подножия горы — потухшего вулкана Тингуиририка. 12 пассажиров погибли сразу. Ещё пятеро раненых смогли продержаться всего лишь несколько дней. Из 28 остававшихся в живых после этого 8 человек погибли при сходе снежной лавины, намертво завалившей тоннами плотной снежной массы убогое «жилище», оборудованное несчастными в в фюзеляже разрушенного самолета.

Происходило все это на высоте 3600 метров в условиях жуткого холода. И голода. Нескольких бутылок вина и десятка шоколадных плиток хватило лишь на пару дней. На растопку костра пошли все найденные среди обломков деньги. Отчаявшись от голода и узнав из найденного радиоприемника о том, что на 11-й день их поиски были официально прекращены, оставшиеся в живых приняли решение… есть замороженные тела своих погибших товарищей и родственников.

Все пассажиры самолета были католиками и поначалу предложение есть человеческое мясо было воспринято как оскорбительное и ужасное. Но потом все были вынуждены смириться с безысходностью своего положения. И когда после схода снежной лавины погибли ещё 8 человек, оставшиеся в живых даже порадовались тому, что их запасы пополнились ещё на какое-то время. Через много лет один из выживших назовёт это «соглашением с жизнью»…

Отчаявшись дождаться спасателей, несколько смельчаков отправились в поход через Анды, рассчитывая через какое-то время добраться до Чили. Их переход через заснеженные горы продолжался почти полторы недели. На девятый день пути они встретили чилийского пастуха Серхио Каталана, выпасавшего в горах нескольких лошадей. Он-то и сообщил властям о пассажирах рейса 571. Через несколько дней все выжившие в авиакатастрофе были спасены. А во вторник 26 декабря чилийские газеты, сообщая о «чуде в Андах», впервые рассказали о том, что все спасённые выжили благодаря каннибализму…

Позже спасатели вернулись на место крушения самолёта и захоронили тела погибших, засыпав их камнями и обломками фюзеляжа. Сверху был установлен большой железный крест. А на 35-летие трагедии в Монтевидео состоялся матч между клубом Old Cristians и сборной Чили по регби. Мяч в игру ввёл пастух Серхио Каталан…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья.