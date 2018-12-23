Мир

На Индонезию обрушилось смертельное цунами: в сеть попало видео ЧП

Индонезия вновь пострадала от стихийного бедствия. Извержение вулкана Кракатау привело к мощному цунами. 22 декабря около 21.30 по местному времени гигантская волна обрушилась на прибрежные районы островов Ява и Суматра. Были разрушены более 400 домов, около десятка отелей, тысячи людей остались без жилья.

На утро 23 декабря было известно о 62 погибших. Около 600 жителей получили травмы. Спасательные службы прогнозируют, что число жертв стихийного бедствия увеличится. 20 человек пока что внесены в списки пропавших без вести.

От цунами пострадали популярные у туристов районы возле побережья. Были затоплены улицы, вода унесла припаркованные автомобили. Выжившие говорят, что им повезло вовремя оказаться на возвышенной местности.

Удару стихии предшествовало извержение вулкана. Затем волна захлестнула прибрежные отели и дома местных жителей.

Penyebab tsunami di di Pandeglang dan Lampung Selatan adalah kemungkinan kombinasi dari longsor bawah laut akibat pengaruh erupsi Gunung Anak Krakatau dan gelombang pasang saat purnama. BMKG masih meneliti lebih jauh untuk memastikan penyebab tsunami. pic.twitter.com/gbJ9eTND6u — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 22 декабря 2018 г.

Очевидцам удалось заснять, как цунами прервало концерт группы Band Seventeen.

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un..



Detik² Tsunami menghantam group Band Seventeen yang sedang manggung td malam Cc :@tvOneNews #TsunamiSelatSunda pic.twitter.com/KAhkTXEwLQ — FLO™✌ (@florielicious) 23 декабря 2018 г.

Спасательные службы оценивают последствия стихии: много разрушенных домов и транспорта, поднялся уровень воды, и часть построек затоплены.

Hingga 23/12/2018 pukul 07.00 WIB, data sementara dampak tsunami di Selat Sunda: 43 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka dan 2 orang hilang. Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat dan puluhan rusak. pic.twitter.com/IfKnx29QKA — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 23 декабря 2018 г.

Напомним, в сентябре текущего года Индонезия пострадала от землетрясения, а на остров Сулавеси обрушилось цунами.

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