34.71 31.31 27.43
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

На Индонезию обрушилось смертельное цунами: в сеть попало видео ЧП

7:44 23 декабря 2018   602
индонезия
Инф. «ФАКТОВ»

Индонезия вновь пострадала от стихийного бедствия. Извержение вулкана Кракатау привело к мощному цунами. 22 декабря около 21.30 по местному времени гигантская волна обрушилась на прибрежные районы островов Ява и Суматра. Были разрушены более 400 домов, около десятка отелей, тысячи людей остались без жилья.

На утро 23 декабря было известно о 62 погибших. Около 600 жителей получили травмы. Спасательные службы прогнозируют, что число жертв стихийного бедствия увеличится. 20 человек пока что внесены в списки пропавших без вести.

От цунами пострадали популярные у туристов районы возле побережья. Были затоплены улицы, вода унесла припаркованные автомобили. Выжившие говорят, что им повезло вовремя оказаться на возвышенной местности.

Удару стихии предшествовало извержение вулкана. Затем волна захлестнула прибрежные отели и дома местных жителей.

 

Очевидцам удалось заснять, как цунами прервало концерт группы Band Seventeen.

 

Спасательные службы оценивают последствия стихии: много разрушенных домов и транспорта, поднялся уровень воды, и часть построек затоплены.

 

Напомним, в сентябре текущего года Индонезия пострадала от землетрясения, а на остров Сулавеси обрушилось цунами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...

Киев
+2

Ветер: 4 м/с  3
Давление: 738 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины