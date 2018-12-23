В Иерусалиме скончался последний участник восстания в Варшавском гетто

Мир

В Иерусалиме ушел из жизни последний участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер). Ротем скончался в возрасте 94 лет.

Симха Ротем, известный под псевдонимом «Казик», был членом подпольной Еврейской боевой организации. Вместе с другими бойцами Ротему удалось поднять восстание в Варшавском гетто в апреле 1943 года. Восстание длилось почти месяц. Затем силы восставших были подавлены, началась депортация евреев в лагеря смерти. Части подпольщиков, в том числе и Ротему, удалось сбежать из гетто по канализационным тоннелям.

Как сообщает Deutsche Welle, Ротем также участвовал в Варшавском восстании 1944 года. В 1946 году он переехал в Иерусалим. Там он работал в промышленности и в торговле, издал несколько книг о Варшавском гетто, работал в комиссии музея «Яд ва-Шем», собирая данные о праведниках народов мира.

Похороны героя еврейского Сопротивления назначены на 24 декабря. У Ротема в Иерусалиме остались сестра, двое сыновей и пять внуков. Президент и премьер-министр Израиля принесли соболезнования семье народного героя.

Напомним, ранее в этом году скончался последний из организаторов и участников восстания в лагере смерти Собибор Аркадий Вайспапир.

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