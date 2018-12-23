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- 9:43 Еврокубковый соперник «Шахтера» разгромлен «Баварией»
Еврокубковый соперник «Шахтера» разгромлен «Баварией» (видео)
Оппонент донецкого «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы немецкий «Айнтрахт» разочаровал своих поклонников результатом в последнем в уходящем году матче чемпионата Германии. В родном Франкфурте команда австрийского специалиста Адольфа Хюттера (того самого, который со швейцарским «Янг Бойз» выбивал из Лиги чемпионов «Шахтер» и «Динамо») уступила «Баварии» — 0:3 (Рибери, 35, 79, Рафинья, 79). Отмечу, что дублем в составе команды Нико Ковача (экс-наставник «Айнтрахта»!) отметился 35-летний француз Франк Рибери, который в последних шести матчах в футболке «Баварии» забил пять мячей.
Этот успех позволил баварцам выйти в турнирной таблице чемпионата Германии на второе место. Лидер прежний — дортмундская «Боруссия», которая в принципиальной дуэли обыграла на своем поле одноклубников из Менхенгладбаха — 2:1.
Впервые с сентября наш Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе «Шальке» на поединок бундеслиги. В итоге команда полузащитника сборной Украины, игравшего до 73-й минуты, одолела в гостях «Штутгарт» (3:1), а бывший футболист «Днепра» и «Севильи» принял участие в первом голе гельзенкирхенцев.
Положение лидеров чемпионате Германии после 17 туров: 1. «Боруссия» Д. — 42 очка; 2. «Бавария» — 36; 3. «Боруссия» М. — 32; 4. «Лейпциг» — 31; 5. «Айнтрахт» — 27; …13. «Шальке» — 18.
Состязания в немецкой бундеслиге возобновятся 18 января.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после поражения от «Боруссии» футболист «Баварии» избил журналиста.
Фото Twitter ФК «Айнтрахт»
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