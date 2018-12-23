Украина

Часами стоят на морозе: в сети показали огромные очереди в оккупированном Луганске

В оккупированном Луганске жители вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы купить элементарные продукты. В сеть попали фотографии многочасовых очередей за дешевыми яйцами.

«Из-за дикого скачка цен на продукты и с грядущими праздниками люди поперли толпами. В основном все за яйцами, и эти очереди просто невероятные», — жалуется автор фото Наталия Тропешко.

В соцсетях пользователи напомнили луганчанам их же слова о «кормлении всей Украины» и прогнозы о голоде на подконтрольных Украине территориях.

«Луганск. Кормильцы… Очередь за дешевыми яйцами Как там холодная Украина, дожевывающая последнюю краюшку хлеба без соли?» — иронизируют пользователи.

Также в соцсетях сравнивают длину очередей за продуктами в Луганске и былые очереди на псевдореферендум в 2014 году. Комментаторы признают, что луганчане так и не увидели причинно-следственной связи.

Напомним, в декабре на оккупированных территориях стремительно взлетели цены на продукты. А те «проднаборы», которые поступают из России, часто оказываются просроченными и с подозрительными включениями в составе.

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