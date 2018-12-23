Мир

Число жертв цунами в Индонезии увеличилось в три раза, первые фото трагедии

В воскресенье, 23 декабря, власти Индонезии обнародовали уточненные данные о жертвах цунами, которое обрушилось на населенные пункты у берегов Зондского пролива. Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что 168 человек погибли, еще 745 человек получили ранения, 30 числятся пропавшими без вести. Разрушены или серьезно повреждены сотни домов.

Возможной причиной цунами спасатели пока называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау. Напомним, оно началось в сентябре и привело к землетрясению на острове Сулавеси. Тогда погибло почти 900 человек.

На появившихся фотографиях, сделанных очевидцами нового стихийного бедствия, видны разрушенные дома, затопленные улицы, перевернутые автомобили.

Зондский пролив разделяет острова Ява и Суматра и соединяет Индийский океан с Яванским морем в Тихом океане. Вулкан Кракатау расположен на небольшом острове площадью 10 квадратных километров. Его извержение в 1883 году уничтожило большую часть острова. В декабре 1927 году подводное извержение привело к образованию нового вулкана, который получил название Анак-Кракатау («Дитя Кракатау»). Извержение в сентябре 2018 года стало шестым по счету.

Высота волн вечером 22 декабря достигала пяти метров! Среди разрушенных зданий не только жилые дома, но и девять отелей.

«ФАКТЫ» уже сообщали, что цунами снесло концертную площадку во время выступления группы Seventeen. Солист группы Рейфиан Фаджарсиах сообщил журналистам, что пропали без вести менеджер и бас-гитарист.

Ровно 14 лет назад, в декабре 2004 года, в Индийском океана произошло мощное землетрясение, которое привело к образованию разрушительного цунами. В результате в 14 странах, включая Индонезию, погибли почти 228 тысяч человек.

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