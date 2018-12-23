Известный украинский комик позабавил сеть своим детским фото

Шоу-бизнес

Известный юморист и актер Юрий Ткач продолжает радовать смешными фотографиями из семейного архива. После фото с маленькой дочерью Ткач опубликовал снимок себя в детстве.

«А я говорил, что был у меня период в жизни, когда на голове были волосы?)))» — пошутил Ткач.

Подписчики увидели явное сходство между Ткачом в юные годы и тем, как сейчас выглядит сейчас его трехлетняя дочь. «Вылитая крошка Лиза», — признают комментаторы. Также пользователи согласились, что юный Ткач похож на баранчика Шона, на Кудряшку Сью, на Александра Пушкина и на Володю Ульянова с октябрятской звездочки.

Напомним, ранее Ткач рассказал о своем финансовом состоянии и что он считает настоящим жизненным приобретением.

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