- 11:27 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн мужской и женский масс-старты на этапе Кубка мира в Нове-Место
- 11:22 Известный украинский комик позабавил сеть своим детским фото
- 11:18 Получить вид на жительство в Швейцарии стало проще: что надо знать украинцам
- 11:04 Уайт нокаутировал Чисору и вызвал на бой Джошуа: видео боя
- 10:59 Биатлон в Нове-Место: видеотрансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира
- 10:59 Появилось видео переброски в Крым российских истребителей
- 10:29 Мерзость: сеть возмутил новый прогиб Кадырова перед Путиным
- 10:09 Число жертв цунами в Индонезии увеличилось в три раза, первые фото трагедии
- 9:57 Часами стоят на морозе: в сети показали огромные очереди в оккупированном Луганске
- 9:43 Еврокубковый соперник «Шахтера» разгромлен «Баварией»
Известный украинский комик позабавил сеть своим детским фото
Известный юморист и актер Юрий Ткач продолжает радовать смешными фотографиями из семейного архива. После фото с маленькой дочерью Ткач опубликовал снимок себя в детстве.
«А я говорил, что был у меня период в жизни, когда на голове были волосы?)))» — пошутил Ткач.
Подписчики увидели явное сходство между Ткачом в юные годы и тем, как сейчас выглядит сейчас его трехлетняя дочь. «Вылитая крошка Лиза», — признают комментаторы. Также пользователи согласились, что юный Ткач похож на баранчика Шона, на Кудряшку Сью, на Александра Пушкина и на Володю Ульянова с октябрятской звездочки.
Напомним, ранее Ткач рассказал о своем финансовом состоянии и что он считает настоящим жизненным приобретением.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
Ветер: 4 м/с 3
Давление: 738 мм