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Шоу-бизнес

Известный украинский комик позабавил сеть своим детским фото

11:22 23 декабря 2018   89
юрий ткач
Инф. «ФАКТОВ»

Известный юморист и актер Юрий Ткач продолжает радовать смешными фотографиями из семейного архива. После фото с маленькой дочерью Ткач опубликовал снимок себя в детстве.

«А я говорил, что был у меня период в жизни, когда на голове были волосы?)))» — пошутил Ткач.

ткач

Подписчики увидели явное сходство между Ткачом в юные годы и тем, как сейчас выглядит сейчас его трехлетняя дочь. «Вылитая крошка Лиза», — признают комментаторы. Также пользователи согласились, что юный Ткач похож на баранчика Шона, на Кудряшку Сью, на Александра Пушкина и на Володю Ульянова с октябрятской звездочки.

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Напомним, ранее Ткач рассказал о своем финансовом состоянии и что он считает настоящим жизненным приобретением.

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