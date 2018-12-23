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В Украине проходят выборы в ОТГ: зафиксировано первое нарушение
23 декабря в Украине проходят местные выборы в 13 областях. В 78 территориальных общинах выбирают местных депутатов и городских, поселковых и сельских голов.
На выборах уже зафиксировано первое нарушение. В поселке Барышевка Киевской области журналист подал в полицию заявление о фальсификациях на выборах. На месте работает следственно-оперативная группа. Избирательная комиссия составила акт, ведется проверка.
Ранее в Барышевке были задержаны две группы подростков, которые в ночь перед голосованием разносили по домам агитационные материалы. Агитаторы оказались привезенными из Чернигова, а некоторые в группе — еще и несовершеннолетними. Согласно показаниям несостоявшихся политагитаторов, за работу им обещали заплатить по 300−400 грн.
В выборах в территориальных общинах 23 декабря, как ожидается, примут участие около 450 тысяч человек. Перенесли местные выборы лишь в тех областях где ввели военное положение.
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