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Происшествия

На популярном курорте в Карпатах произошел смертельный пожар: фото с места ЧП

12:47 23 декабря 2018   1016
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

На популярном лыжном курорте в Карпатах — в селе Яблуница возле Яремче — горел отель «Простоквашино». Пожар начался около трех часов ночи 23 декабря в двухэтажном деревянном коттедже. Все жильцы были эвакуированы еще до прибытия спасательных подразделений.

пожар

Огнем были охвачены 1500 квадратных метров здания. Потушить пожар удалось лишь к семи часам утра. Пожарные спасли от повреждения огнем шесть легковых автомобилей и два квадроцикла. Также спасательные подразделения не допустили распространение огня на расположенные рядом деревянные двухэтажные здания и беседки.

пожар

После ликвидации огня спасатели приступили к разбору конструкций горевшего здания и обнаружили на месте пожара тело человека. Владелец отеля сообщил полиции, что погибший — не турист, а местный житель, помогавший по хозяйству.

пожар

На месте ЧП работают следователи. Причина пожара устанавливается.

Напомним, под Одессой также случился пожар в отеле, причиной считают неисправный электрообогреватель. А в Киеве загорелось здание престижного лицея. Дети были эвакуированы.

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