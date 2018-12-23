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На популярном курорте в Карпатах произошел смертельный пожар: фото с места ЧП
На популярном лыжном курорте в Карпатах — в селе Яблуница возле Яремче — горел отель «Простоквашино». Пожар начался около трех часов ночи 23 декабря в двухэтажном деревянном коттедже. Все жильцы были эвакуированы еще до прибытия спасательных подразделений.
Огнем были охвачены 1500 квадратных метров здания. Потушить пожар удалось лишь к семи часам утра. Пожарные спасли от повреждения огнем шесть легковых автомобилей и два квадроцикла. Также спасательные подразделения не допустили распространение огня на расположенные рядом деревянные двухэтажные здания и беседки.
После ликвидации огня спасатели приступили к разбору конструкций горевшего здания и обнаружили на месте пожара тело человека. Владелец отеля сообщил полиции, что погибший — не турист, а местный житель, помогавший по хозяйству.
На месте ЧП работают следователи. Причина пожара устанавливается.
Напомним, под Одессой также случился пожар в отеле, причиной считают неисправный электрообогреватель. А в Киеве загорелось здание престижного лицея. Дети были эвакуированы.
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