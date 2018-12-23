Дети рыдали: в Харькове разгорелся скандал из-за массового увольнения учителей (фото, видео)

Общество

В Харькове возник скандал в школе № 67. Одна группа родителей пожаловалась в районо на работу руководства школы. Вторая большая группа добивается, чтобы директор осталась на своем месте. После того, как в школу приехали проверяющие и директора вынудили написать заявление об увольнении, к конфликту подключились учителя. 22 педагога и сотрудника школы № 67 увольняются в знак солидарности.

«Конфликт длится давно. Есть группа мам, которые регулярно пишут жалобы. Городу надоело решать эти бесконечные проблемы и решили уволить директора… Дети пришли домой, рыдали, говорили, что другого учителя не хотят», — рассказали собравшиеся на митинге родители.

Инициативная группа собралась у стен школы, скандируя «Верните нам директора», и записала открытое обращение департаменту образования.

Как рассказали родители, их поставили перед фактом, что после выходных школе придется работать без директора, завуча, существенной части педагогического коллектива. Родители возлагают большие надежды на встречу с представителями районо 26 декабря.

Напомним, ранее в центре скандала оказалась другая харьковская школа — № 151 — из-за издевательств над учениками. А учительнице из Киевской области, нецензурно ругавшейся в адрес школьника, позволили уволиться по собственному желанию.

Фото www.objectiv.tv

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