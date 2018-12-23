Порошенко подписал закон о признании воинов ОУН-УПА участниками боевых действий

Политика

Президент Петр Порошенко подписал закон, который признает воинов ОУН-УПА участниками войны за независимость Украины и распространяет на них статус участника боевых действий и все связанные с этим социальные гарантии.

Закон был принят Верховной Радой 6 декабря, а 22 декабря завизирован президентом. Через три месяца документ должен вступить в силу. Переходной период отводится Кабмину и министерствам, чтобы привести свою нормативную базу в соответствие с законом.

По информации авторов закона, в мае 2018 года в Украине жил 1201 участник борьбы за независимость Украины из числа вооруженных подразделений ОУН и УПА. Бойцы в свое время входили в подразделения Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь», Украинской народной революционной армии (УНРА), организации народной обороны «Карпатская Сечь», Украинской военной организации (УВО), вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

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