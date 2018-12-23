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Разруха и деградация: в сети показали свежие фото курорта в Крыму
Пророссийский блогер Александр Горный, побывавший в Коктебеле в оккупированном Крыму, был поражен, насколько деградировал поселок за четыре с половиной года после аннексии. По итогам поездки он пришел к выводу, что Коктебель «окончательно допилят и загадят».
Особенно поразило блогера состояние набережной в Коктебеле, когда-то бывшей центром курортной жизни и местом музыкальных фестивалей. Теперь на набережной вандалы разбили декоративные колонны, уничтожили элементы уличного освещения. Причем погромщики, похоже, наслаждались процессом разрушения.
«Вандалы разрушили часть набережной… Судя по тому, что я увидел, разрушали методично, смакуя свою подлость… Негодяи», — констатирует Горный.
Также россиянина удивило, что даже местные предприниматели абсолютно равнодушны к судьбе поселка. «Весной этого года случилась экологическая катастрофа и реакция почти нулевая… Что администрации, что местным и приезжим предпринимателям — сняли бабки и разошлись. Все заколочено досками и железом. Какой круглогодичный туризм? … Коктебель окончательно допилят и загадят», — прогнозирует блогер.
Напомним, в Коктебеле, как и во всем Крыму, в разгар сезона популярные пляжи пустовали, а российские пропагандисты предпочли поехать не в Крым, а в Европу.
Фото Александр Горный/Facebook
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