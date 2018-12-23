34.71 31.31 27.43
Киев: +1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Разруха и деградация: в сети показали свежие фото курорта в Крыму

14:59 23 декабря 2018   827
коктебель
Инф. «ФАКТОВ»

Пророссийский блогер Александр Горный, побывавший в Коктебеле в оккупированном Крыму, был поражен, насколько деградировал поселок за четыре с половиной года после аннексии. По итогам поездки он пришел к выводу, что Коктебель «окончательно допилят и загадят».

коктебель

Особенно поразило блогера состояние набережной в Коктебеле, когда-то бывшей центром курортной жизни и местом музыкальных фестивалей. Теперь на набережной вандалы разбили декоративные колонны, уничтожили элементы уличного освещения. Причем погромщики, похоже, наслаждались процессом разрушения.

коктебель

«Вандалы разрушили часть набережной… Судя по тому, что я увидел, разрушали методично, смакуя свою подлость… Негодяи», — констатирует Горный.

коктебель

Также россиянина удивило, что даже местные предприниматели абсолютно равнодушны к судьбе поселка. «Весной этого года случилась экологическая катастрофа и реакция почти нулевая… Что администрации, что местным и приезжим предпринимателям — сняли бабки и разошлись. Все заколочено досками и железом. Какой круглогодичный туризм? … Коктебель окончательно допилят и загадят», — прогнозирует блогер.

Напомним, в Коктебеле, как и во всем Крыму, в разгар сезона популярные пляжи пустовали, а российские пропагандисты предпочли поехать не в Крым, а в Европу.

Фото Александр Горный/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!

Киев
+1

Ветер: 5 м/с  С
Давление: 740 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины