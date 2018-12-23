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Политика

В США прокомментировали планы Украины на новый проход кораблей через Керченский пролив

17:34 23 декабря 2018   483
США
Инф. «ФАКТОВ»

Правительство США отметило, что противодействие законному транзиту Украины через Керченский пролив является нарушением международного права. Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

«Мы призываем Россию сохранить Керченский пролив открытым и прекратить преследование международного судоходства в Азовском море. Мы внимательно следим за этой ситуацией и работаем с нашими партнерами и союзниками», — сообщили в посольстве.

Также в США призвали Россию вернуть захваченных украинских моряков, сообщает УНН.

«Мы призываем Россию вернуть Украине суда и задержанных членов экипажа и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ, простирающихся до ее территориальных вод», — говорится в сообщении посольства.

В то же время, комментируя недавние заявления секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о намерениях отправить военные суда через пролив, а так же сообщения о наращивании РФ военной силы в регионе, Соединенные Штаты призвали к сдержанности обе стороны.

«Мы также призываем обе стороны проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства», — подчеркнули в посольстве.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Турчинов заявил, что Украина намерена осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. Такие намерения Украины вызвали бурю негативных эмоций в Кремле.

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