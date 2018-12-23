Его смоет: появился неутешительный прогноз о судьбе Крымского моста (видео)

Украина

Скандально известный Крымский мост может вскоре выйти из строя, а то и просто рухнуть. Об этом заявил старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар в стриме на YouTube-канале Vernikov100.

«Я получил интересную информацию. С одной стороны, идет просадка свай, на которых стоит этот мост. А с другой стороны идет „выпор“. То есть, по закону Архимеда выпирает его с обратной стороны. То есть, большое давление выпирает мост кверху. Получаются небольшие величины, но они разнонаправленные», — заявил он.

По его словам, из-за этого может произойти разрушение основания моста. Он добавил, что за счет частой установки опор моста сечение Керченского пролива сократилось почти в два раза, что привело к увеличению скорости потока воды.

«Как только увеличивается скорость потока, начинается вымывание того, что находится под основанием опор. Об этой проблеме я как-то раньше не задумывался. Это задача гидравликов, океанологов, которые понимают, к чему приводит увеличение скорости течения. Теперь будем смотреть еще с этой стороны, насколько пойдет размывание основания, потому что там не гранит, а полутвердые опещаненные водонасыщенные глины, которые, конечно, будут вымываться», — подчеркнул он.

Медовар добавил, что в России напрасно нагнетают истерию, что украинские диверсанты хотят взорвать мост.

«Ну зачем его взрывать, если его все равно смоет, рано, или поздно? Оставьте его уже в покое и ждите, что там произойдет дальше. Единственное, что не надо по нему ездить. Раз паромная переправа открыта, вот на ней и переправляйтесь на ту сторону», — заявил он.

Также ученый отметил, что в строительство моста были вложены колоссальные деньги, но его эксплуатация, скорее всего, будет стоить еще дороже.

Как писали «ФАКТЫ», ранее оккупационные власти Крыма приняли решение не закрывать паромную переправу между оккупированным Крымом и Краснодарским краем России. Хотя, изначально планировалось ее закрыть после введения в эксплуатацию Крымского моста.

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