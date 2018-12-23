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Мир

В Беларуси наказали участников акции солидарности с украинскими моряками (фото)

21:47 23 декабря 2018   119
Акция за Украину
Инф. «ФАКТОВ»

Суд в Минске (Беларусь) назначил крупные штрафы активистам Евгению Батуре и Светлане Коваленко, а также журналистке «Нового часу» Диане Середюк за участие в акции солидарности с взятыми в плен украинскими моряками.

Как сообщает правозащитный центр «Вясна», сумма штрафа составляет 490 белорусских рублей для каждого. Активистов признали виновными по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Середюк на суде заявила, что отправилась на мероприятие солидарности с украинскими моряками как журналистка и была отмечена журналистким бейджем. Она предоставила редакционное задание «Нового Часу», копию журналисткого свидетельства, фото, на котором она фотографирует акцию, диск с этой фотографией, а также скриншот ее материала с сайта газеты.

Евгений Батуро, муж Середюк, заявил, что пошел вместе с женой для ее безопасности. В свою очередь, Светлана Коваленко признала, что она действительно установила три кораблика.

«Это не пикет, а акт солидарности. Я не считаю, что акт солидарности нужно санкционировать», — сказала она.

Как писали «ФАКТЫ», 25 ноября 2018 года российские военные захватили три украинских военных суда в нейтральных водах и взяли в плен 24 украинских моряка. Недавно в Киеве также прошла акция солидарности с захваченными моряками.

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