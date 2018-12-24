В США автомобиль протаранил стену церкви, пострадали люди

Мир

В городе Колумбус (штат Огайо, США) неизвестный на автомобиле врезался в стену церкви, от чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Сообщается, что инцидент произошел во время воскресной службы, на которую собралось около ста человек. Машина протаранила стену здания церкви насквозь. Шестеро человек получили травмы и порезы от осколков витражей.

Отмечено, что скопление народа было обусловлено интересом к выступлению хора по случаю наступающего Рождества. По признанию правоохранителей, когда автомобиль протаранил здание и въехал внутрь церкви, стена «буквально взорвалась».

Напомним, что в американском городе Санта-Ана водитель автомобиля въехал во второй этаж здания стоматологической клиники.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве автомобиль на скорости въехал в остановку общественного транспорта «Электронмаш» и остановился, только ударившись о пристроенный рядом киоск. Не менее жуткий инцидент произошел в Запорожье, где трамвай на полном ходу въехал в маршрутку с пассажирами.

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