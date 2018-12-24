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Двухголовая балерина напугала зрителей: опубликовано ужасающее видео
Пользователи сети пришли в ужас от нового видеоролика, на котором запечатлен странный танец балерины, у которой сразу две головы в разных местах. Многие зрители признались, что после увиденного вряд ли смогут спокойно заснуть в ближайшее время, пишет Gamebomb.
Новое видео с двухголовой балериной было опубликовано на популярном сетевом ресурсе Reddit. Его автор сразу написал, что его видео содержит кадры из ночных кошмаров, и предупредил остальных пользователей. На кадрах ролика запечатлен акробатический номер балерины, которая становится на руки, ее юбка переворачивается, и вдруг оказывается, что у нее есть вторая голова прямо между ног. После этого она начинает исполнять жуткий танец, стоя на руках, как будто бы ее ноги на самом деле — это руки.
Многие пользователи сразу пришли в ужас от увиденного, и начали делиться своими ощущениями. Некоторые отметили, что подумали, будто вторая голова, пришитая к костюму — это цензура на видео. Им ответили другие пользователи, которые написали, что пытаются так думать только ради того, чтобы прийти в себя.
Немало зрителей сразу написали, что их ужаснуло абсолютно все в коротком ролике, и теперь они его ненавидят. Им даже предложили обратиться в полицию с заявлением, чтобы найти девушку на видео и посадить под замок. Многие даже признались, что данное видео помогло им справиться со своим фут-фетишем (влечение к женским ступням). А некоторые даже посчитали, что героиня видео могла бы оказаться последним боссом в какой-нибудь жуткой видеоигре.
По данным Gamebomb.ru, публикация с устрашающей балериной быстро стала вирусной, и только на Reddit получила более 60 тысяч плюсов и почти 800 комментариев.
Издание напоминает, что ранее многие пользователи соцсетей пришли в ужас от обычной фотографии оторванной кукольной головы, которая напомнила им голову живого ребенка.
Как сообщали «ФАКТЫ», в китайской провинции Шаньдун родилась двухголовая овечка. Необычное животное появилось на свет в помете из четырех ягнят, трое из которых абсолютно нормальны.
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