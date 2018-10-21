Современной балерине надо быть выносливой, как лошадь, и универсальной, — Екатерина Ханюкова

Культура

Екатерина Ханюкова — одна из самых успешных украинских балерин, достигших мирового успеха. С 2014 года бывшая солистка Национальной оперы живет и работает в Лондоне. Она — прима Английского национального балета. Выступает на самых известных сценах мира: в Женевском Большом театре (Швейцария), Римском оперном театре (Италия), Кёльнской опере (Германия), Мадридском Королевском театре (Испания), Новом Национальном театре (Япония). Исполнила ведущие партии в классических балетах: «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Спящая красавица». В новом сезоне Ханюкова дебютировала в балете Джерома Роббинса The Cage. Екатерина всегда с радостью приезжает в Киев, тут живут ее родители и друзья. В нынешний свой приезд балерина вышла на сцену Национальной оперы, где после окончания хореографического училища проработала пять лет. В Киев Екатерина привезла два спектакля — «Шахерезаду» и «Пахиту», собрав аншлаги. Ее партнером выступил известный танцор, премьер Парижской оперы Франсуа Алю. Накануне спектакля «ФАКТАМ» удалось пообщаться с балериной.

— В этот приезд не успеваю уделить время родителям, — призналась Екатерина Ханюкова. — У меня в Лондоне единственный выходной — воскресенье. И в этот день я танцую в Киеве.

Ежедневные репетиции начинаются в 10:15 и заканчиваются в 18:30—19:30 . Но я часто остаюсь еще, дорабатываю. После репетиций современных танцев занимаюсь пилатесом. Без этого на следующий день тело не будет готово, скажем, к «Лебединому озеру», начнут болеть все мышцы. Домой обычно прихожу не раньше десяти вечера.

Чтобы подготовиться к киевским спектаклям, по выходным ездила в Париж к Франсуа. После спектаклей в Лондоне садилась на поезд и ехала к нему, а через неделю — он ко мне. А потом встретились уже в Киеве.

— Больше всех вашего приезда в Киев ждут, конечно же, родители. Что-то вкусненькое для вас готовят?

— Они очень соскучились. А в этот раз времени у меня мало. С аэропорта заскочу на пару часиков домой и — на репетицию. А утром после спектакля улетаю в Лондон, где у меня в понедельник репетиция. В 10 утра уже должна быть в классе. Иначе меня бы не отпустили.

Раньше к моему приезду бабуля всегда готовила что-то вкусное. Но в прошлом году бабушки не стало, нам ее очень не хватает. Мама готовит мой любимый борщ, домашние соленья — я их обожаю. Всегда спешу домой, потому что только здесь могу почувствовать себя ребенком, за которым ухаживают, заботятся.

— Как началось ваше сотрудничество с премьером Парижской оперы Франсуа Алю?

— Случайно. В гала-концерте я должна была танцевать с известным украинским танцором, премьером Венского государственного балета Денисом Черевичко (выпускником школы Вадима Писарева). Кстати, мечтаем станцевать вместе и на украинской сцене. Мы с Денисом уже готовились к репетициям, но его схватил аппендицит, нужно было срочно делать операцию. Пришлось искать замену, вот и пригласили Франсуа.



* В балете «Шахерезада», который смогли увидеть киевляне, партнером Екатерины стал премьер Парижской оперы Франсуа Алю (слева)

— Часто партнерам на сцене приписывают романы и в реальной жизни. Как у вас складываются отношения с Франсуа?

— У нас замечательные рабочие отношения. Между партнерами всегда должна быть искра, иначе танец просто не получится. Но только на сцене. Например, в балете «Манон» моя героиня на сцене целуется с партнером так долго, что можно посчитать до 16-ти. И если с каждым партнером по спектаклю вступать в отношения, это будет, мягко говоря, немного непрофессионально. С Франсуа мы дружим. И это очень помогает в работе. Ведь чем больше доверяешь партнеру, тем больше можешь раскрыться. История любви между героями должна оставаться только на сцене. Каждый раз, играя в спектаклях, эти полтора часа я полностью влюблена в своего партнера.

— Неужели партнеры не проявляют знаков внимания вне работы?

— Это только со стороны кажется, что я такая хрупкая. В работе я — маленький босс.

— Они вас боятся?

— Было бы интересно узнать, что думают обо мне на самом деле. Очень надеюсь, что нет. Теперь прямо хочется выяснить, кто влюблялся в меня на сцене.

— Один так точно.

— Это танцор Лондонского королевского балета Цезарь. Он кубинец, вырос в Канаде, живет и работает в Лондоне. Мы танцевали вместе. И это был единственный случай в моей жизни, когда чувства на сцене просто захлестнули. Цезарь очень настойчиво ухаживал, и я не смогла устоять. Он покорил своей добротой и честностью. Так хотел быть со мной, что преодолел много трудностей, его ничто не останавливало. То, как он боролся, сразило меня. А еще его воспитание, отношение к родителям. Доброта, открытость, уважение — это качества, которых так не хватает в современном обществе.

— Катя, вы скоро замуж собираетесь?

— Пока нет, но обязательно сообщу, когда это случится. Мы с Цезарем живем вместе. Наши родители (у меня врачи, у него танцоры) тепло общаются между собой. Мои мама с папой души не чают в Цезаре, а его родители полюбили меня как родную дочь. В их семье двое сыновей, но они всегда мечтали о девочке.

— У вас такие напряженные графики работы. Удается ли находить время для общих выходных?

— Так как мы работаем в двух самых крупных балетных компаниях в Лондоне (Английский национальный и Королевский балеты), знаем друг друга достаточно давно. Наши графики похожи. На работу стараемся ездить вместе и вместе возвращаться домой. Хотя я нередко утром выезжаю раньше. Цезарь любит поспать, а потом буквально прилетает на репетицию. У меня другой характер — стараюсь все спланировать, правильно разогреться, без спешки. Ужинаем мы тоже всегда вместе, разговариваем, обсуждаем, как прошел день.



* Екатерина Ханюкова выступает на самых известных сценах мира

— Едите на ночь?

— Я слежу за своим питанием, но не истязаю себя диетами. В моем рационе обязательно есть авокадо, яйца, продукты с богатым содержанием протеинов, иначе мышцы просто не будут работать. Регулярно сдаю тест на количество витамина Д, проверяю уровень кальция. Если его не хватает, принимаю витамины, биодобавки. Это помогает восстановиться после «стрессовых переломов» в стопах, которых у меня было достаточно много. Еще ем рыбу, маслины, обязательно оливковое масло. Мясо почти не употребляю.

— Какие продукты для вас под запретом?

— Не ем сахар, заменяю его медом. Этому меня научила еще в юности педагог Алла Вячеславовна Лагода. Это мой учитель на всю жизнь. Очень благодарна ей, что рассмотрела меня в училище, как и Светлане Андреевне Ильенко (жена известного украинского режиссера Михаила Ильенко), благодаря которой я и попала в балет. Мы жили в одном доме. Когда мне было семь лет, Михаил Герасимович пригласил сняться в небольшом эпизоде в его фильме «Седьмой маршрут». На площадке я была очень неусидчивым ребенком, все время прыгала, танцевала. И тут Светлана Андреевна говорит: «Тебе нравится балет? Хочешь заниматься? Тогда приходи ко мне в гости». Так я начала бегать к ним в квартиру на четвертом этаже. Светлана Андреевна подготовила меня к поступлению в хореографическое училище.

— Вы пятый год живете в Лондоне. Уже освоились в этом городе?

— Мне комфортно в Лондоне, почти как дома. Лондон — безумно красивый город. Там есть все. Столько музеев, выставок! В выходной стараюсь с нашими девочками, украинками, которые учатся в столице Великобритании в балетной школе, посещать музеи.

— В интервью вы говорили, что в Европе для балерины не обязательно быть слишком худой. Какие главные требования в современном балете?

— Быть выносливой, как лошадь, универсальной, исполнять классику и современные танцы. Вот например, приезжает знаменитый театр Пины Бауш, и на кастинге всем танцорам дают одинаковые задания. Переключаться с классики на современный танец очень сложно. Часто возникают травмы, после которых артистам приходится восстанавливаться целый год, а то и два. Организм танцоров балета быстро изнашивается из-за огромных нагрузок. Плюс стрессы, иногда отсутствие нормального питания.

Балет, безусловно, очень красивый вид искусства. Это вся моя жизнь. Но не жизнь большинства людей. Я ведь не врач, не спасаю от смерти, не рискую, спускаясь в шахту, а могу лишь порадовать человека, заставить кого-то расплакаться, подарить эмоции, которые запомнятся на всю жизнь. Ради этого мы и работаем. Это не самый тяжелый труд, есть профессии гораздо труднее. И когда становится слишком тяжело, напоминаю себе об этом и продолжаю работать, сцепив зубы.

— Современные артисты могут наносить тату, позировать в пикантных фотосессиях?

— Я люблю балет за традиции, дисциплину, но в искусстве не нужно быть снобом. Каждый артист — индивидуальность. И если кому-то хочется сделать тату, это его право. Прически, наколки, внешний вид уходят на задний план, если есть талант.

— Золушка в наколках смотрелась бы странно.

— Сейчас существуют такие профессиональные тональные кремы, благодаря которым можно все скрыть. На Западе многие артисты делают татуировки. Особенно мужчины. Практически у всех моих партнеров по сцене татуировки на руках.

— Сейчас очень популярны всякие шоу, например, «Танцы со звездами». Вас приглашали в подобные проекты?

— Нет, но я слежу за украинскими танцорами, особенно нравится Екатерина Кухар и ее шикарные наряды. Самой заняться подобным пока не представляется возможным, нет времени.

— На «Фейсбуке» вы разместили пост в поддержку Олега Сенцова. Как воспринимают то, что с ним происходит, в Лондоне?

— Я всегда смотрю новости, и последние фото Олега вызывают большие опасения. Конечно же, меня очень волнует его судьба. Процессы, которые происходят в его организме, необратимы. Молюсь, чтобы с ним все было хорошо.

Лондон — огромный город, где каждый занят своими проблемами. В новостях мелькнула новость — на следующий день о ней все забыли. Даже когда в кинотеатре перед началом фильма показывают социальный ролик с призывом помочь детям-беженцам из Сирии, сразу после фильма о нем забывают. Зрители жуют попкорн и не думают о чужих проблемах.

Мы все, наши посольства просто обязаны своевременно озвучивать информацию, распространять ее, используя любые методы, в том числе и социальные сети.

— Рассматриваете возможность вернуться работать в Украину?

— Обычно не загадываю наперед. У меня в Лондоне бессрочный контракт, и пока он меня во всем устраивает. В Украину всегда счастлива возвращаться, надеюсь и в будущем делать совместные проекты с нашими артистами и звездами мировой сцены.

— О чем еще мечтаете?

— Мечтать можно о красивой старости где-то на Мальдивах. Но у меня пока большие планы, цель и работа. Стараюсь не оглядываться назад, не смотреть, сколько пройдено, а просто работать изо дня в день. Это приносит мне огромное удовольствие. Быть востребованным — счастье для артиста.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с примой Национальной оперы Украины Екатериной Кухар, которая уже несколько лет является членом жюри популярного шоу «Танці з зірками».



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