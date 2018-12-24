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Дочь Джеки Чана осталась вместе со своей женой без крыши над головой
Дочь актера Джеки Чана — Этта У Чжолинь — оказалась без крыши над головой. 19-летнюю девушку вместе с ее женой выгнали из хостела в Гонконге из-за нехватки средств. Об этом сообщает 24tv со ссылкой на The Daily Mail.
Сбережения внебрачной дочери Джеки Чана составили всего несколько долларов, поэтому девушка не смогла оплатить проживание в хостеле. Работники заведения вызвали правоохранителей, которые и установили личность Этты У Чжолинь.
Издание указывает, что девушка решила не звонить звездном отцу, поскольку их отношения и так достаточно обострены из-за нетрадиционной ориентации китаянки. Поэтому, чтобы не оказаться за решеткой, скандальная Этта У Чжолинь обратилась за помощью к матери. Бывшая «Мисс Азия» Элейн Нг оплатила всю сумму штрафа и спасла дочь от заключения.
По словам работников хостела, никто не знал, что Этта У Чжолинь и 31-летняя канадка Энди Отом являются родственниками Джеки Чана. Девушки вели себя довольно неприветливо, запирались в комнате и только под вечер выходили за продуктами в магазин. Когда их выселяли из номера, в доме был большой беспорядок.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Этта У Чжолинь объявила о своей нетрадиционной ориентации еще в 2017 году. Тогда внебрачная дочь Джеки Чана объявила, что у нее есть девушка из Канады — Энди Отом. Однако при попытке познакомить отца со своей возлюбленной, девушка получила гневную реакцию — актер выгнал ее из дома. Но это отнюдь не остановило Этту: она обратилась к поклонникам с просьбой помочь финансово и призналась, что живет под мостом. Впоследствии пара похвасталась документом о заключении брака.
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