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Мать Меган Маркл собралась замуж (фото)
Как сообщалось ранее, мать Меган Маркл Дория Рэгленд, которую Елизавета II, оказав неслыханную честь, пригласила провести Рождество вместе с королевской семьей в Сандрингеме, вежливо отклонила это предложение и предпочла остаться на праздники в Лос-Анджелесе. Теперь, возможно, стала известна причина этого решения.
Издание Woman's day сообщает, что 62-летняя афроамериканка, которая развелась с отцом Меган Томасом в 1987 году и с тех пор ни разу не вступала в брак, нашла новую любовь. И собирается провести праздники со своим бойфрендом. Издание даже предполагает, что инструктор по йоге, выдавшая замуж за принца свою единственную дочь, уже обручилась и вскоре состоится ее собственная свадьба. На руке женщины заметили кольцо, весьма похожее на обручальное.
Дория не слишком разговорчива — в отличие от Томаса Маркла и родственников с его стороны. Она не дает интервью и пока что тщательно держит в секрете личность своего жениха. Однако от глаз соседей и папарацци их отношения скрыть не удалось. В прессу просочились фотографии пары.
«Дория всегда была независимой, но, конечно, она хотела бы найти идеального партнера. И, похоже, это уже могло произойти!», — говорит инсайдер.
Рэгленд собирается приехать в Лондон в будущем году, чтобы помогать дочери и зятю ухаживать за их первенцем. Ребенок (по сообщениям СМИ, герцог и герцогиня Сассекские ожидают двойню) должен появиться на свет весной будущего года. Не исключено, что Дория приедет в Великобританию уже в статусе замужней женщины. Гарри и Меган вскоре переезжают из Кенсингтонского дворца в Фрогмор-коттедж в Виндзоре. Так что там для «королевской тещи» определенно найдется место.
фото Daily Mail
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