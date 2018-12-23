Как встречает Рождество королевская семья Британии: забавные подарки и необычные традиции (фото)

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В конце декабря королевская семья Великобритании по традиции собирается в норфолкском поместье Сандрингем праздновать Рождество. Первой во дворец, еще 20 декабря, приехала королева Елизавета II, которая пробудет в поместье до февраля.

В канун праздника начинают прибывать ее родственники — в строгом соответствии с их рангом. Так, уже 23 декабря к королеве уже присоединились ее младший сын принц Эдвард, его жена Софи, графиня Уэссекская, а также их дети — 15-летняя леди Луиза и 11-летний Джеймс, виконт Северн.

Королева и Софи вместе посетили церковь в воскресенье, 23 декабря

Самые высокие по статусу члены семьи — наследник престола принц Чарльз и его жена Камилла — приезжают последними. Принц Уильям и Кейт Миддлтон (занимающие третье место по рангу после королевы и ее супруга, а также Чарльза и Камиллы) остановятся в своем собственном, подаренном им Елизаветой старинном особняке — Анмер-холле, который находится по соседству с Сандрингемским дворцом — всего лишь в трех километрах от него. При этом семья Кембриджей будет принимать участие во всех семейных мероприятиях, отправляясь домой практически только на ночевку. Принц Гарри и Меган Маркл, которые в прошлом году останавливались в просторном Анмер-холле (где насчитывается десять спален), в этом году проведут праздничные дни у королевы в Сандрингеме. Хотя, по словам инсайдера издания Daily Mail, во дворце будет полно народу — так, что герцог и беременная герцогиня Сассекские будут ощущать себя, «как сардинки в банке». Так, уже на прошлое Рождество некоторым членам семьи (например, племяннику королевы графу Сноудону, его жене и детям) пришлось ночевать в апартаментах слуг, а также в небольших коттеджах на территории дворца. Решение Гарри и Меган восприняли, как очередное подтверждение того, что отношения между семьями молодых принцев ухудшились, и что их жены не желают общаться друг с другом.

В комнатах гостей будет повешено расписание, где укажут точное время трапез — чтобы никто не опоздал.

24-го декабря, в четыре часа дня будет подан чай с закусками в Белой гостиной дворца. Далее королевские персоны перейдут в Красную гостиную, где на покрытых белыми льняными скатертями столиках будут разложены подарки для каждого члена семьи, припасенные для них родственниками. Если большинство британцев распаковывает свои презенты непосредственно на Рождество — 25 декабря, то Виндзоры, отдавая дань своим немецким корням, делают это в сочельник. Королева и ее родственники никогда не дарят друг другу дорогие подарки. Презенты должны быть забавными, поднимающими настроение и «чем дешевле, тем лучше». Так, принцесса Диана, которая проводила в Сандрингеме свое первое рождество после замужества с Чарльзом в 1981 году, по незнанию нарушила эту традицию, преподнеся дочери королевы принцессе Анне дорогой кашемировый свитер. А Ее Высочество в ответ подарила Диане держатель для туалетной бумаги. На следующий год Диана исправилась и подарила Саре Фергюсон (теперь уже бывшей невестке королевы и супруге принца Эндрю) коврик для ванны леопардовой расцветки.

Своему брату Чарльзу принцесса Анна как-то подарила на Рождество белое кожаное сидение для унитаза — которое, говорят, так ему понравилось, что он берет его с собой в путешествия. Кейт Миддлтон вручила принцу Гарри (еще до его знакомства с Меган) пластиковый набор под названием: «Вырасти себе свою собственную девушку». Муж королевы принц Филипп получил однажды мельницу для перца. Принц Гарри однажды преподнес своей царственной бабушке шапочку для душа с надписью: «Разве жизнь не стерва?», получив полное королевское одобрение. А Меган Маркл, которая в прошлом году впервые встречала Рождество в Сандрингеме еще в качестве невесты Гарри, презентовала Ее Величеству поющего хомячка на поводке. Это привело в восторг саму Елизавету, а также ее любимых собак-корги. В качестве подарков допускаются также домашнее варенье и прочие вкусности.

Сигнал к разворачиванию подарков подает известный своей любовью к шуткам принц Филипп, который руководит процессом и комментирует его.

Королева заблаговременно вручает рождественские пудинги всем сотрудникам своих дворцов и замков. Обычно закупается около 1500 штук этого лакомства. А те, кто служит королеве много лет, получают еще и ваучеры на разные денежные суммы.

В канун Рождества принцы Уильям и Гарри часто принимают участие в благотворительном футбольном матче в составе команды персонала Сандрингема против команды местных деревенских жителей.

В половине девятого вечера все садятся за стол. Дамы являются на торжественный ужин в вечерних платьях, мужчины — в смокингах. В качестве основного блюда обычно подается какая-нибудь дичь — фазан или оленина.

Утром 25 декабря вся семья пешком отправляется в расположенную неподалеку старинную церковь Святой Марии Магдалины на богослужение. У туристов есть возможность увидеть особ королевской крови вблизи. Потом семейство возвращается в Сандрингем на обед, который обязательно включает в себя индейку. Шеф-повар разделывает птицу в столовой, подавая первую порцию королеве. А королева, единственный раз в году, предлагает шеф-повару выпить, и тот поднимает тост, желая Елизавете и ее домочадцам счастливого Рождества. Помимо индейки с гарниром из пастернака, моркови или брюссельской капусты, предлагается салат из креветок или лобстера, а также традиционный рождественский пудинг с соусом на основе сливочного масла и бренди.

После обеда все смотрят по телевизору праздничное обращение королевы к народу, записанное ею ранее. Затем наступает время для настольных игр, сборки паззлов или других занятий для развлечения. Елизавета обожает играть в шарады и, будучи неплохой актрисой, умеет устраивать отличные представления. Она отлично имитирует знаменитостей и мировых лидеров, с которыми ей доводилось встречаться. Бывшую профессиональную актрису Меган Маркл предупредили, что ей не следует поддаваться американскому стремлению выиграть во что бы то ни стало, так как проигрыш в шарады может расстроить Ее Величество. В шарады часто играют до поздней ночи — пока королеве это не надоест и она не подаст сигнал ко сну. До этого выходить из игры никто не имеет права.

Вся семья также смотрит любимый телесериал королевы — «Жители Ист-Энда» — о повседневной жизни простых обитателей вымышленного округа Уолфорд в Ист-Энде, восточной части Лондона. Выбора телепрограмм не предоставляется. Все вместе с королевой смотрят мыльную оперу.

Рождественское утро замужние дамы и их мужья по давней странной традиции проводят врозь. Женщинам легкий завтрак подается в их спальню, и они вкушают его в одиночестве. Чаще всего это фрукты, тосты и кофе. А мужчины собираются вместе в столовой и весьма плотно подкрепляются яйцами, беконом, грибами, почками и прочими сытными блюдами. Интересно, что незамужних дам это правило не касается. Так, если недавно вступившая в брак внучка Елизавета принцесса Евгения останется сидеть в своей комнате, ее старшая сестра принцесса Беатриса имеет полное право спуститься в столовую, нормально поесть и пообщаться с другими.

По словам Сары Фергюсон, королева не позволяет расслабляться родственникам даже на праздниках, и строжайше следит за соблюдением этикета и установленных ею правил. Поэтому сама Сара находила празднование Рождества в Сандрингеме довольно «утомительным и изматывающим». Так, к каждому событию необходимо переодеваться, соблюдая необходимый дресс-код. Фергюсон рассказала журналистам, что в течение двух дней она переодевалась семь раз.

26 декабря все отправляются на традиционную охоту на фазанов. Поговаривали, что Меган Маркл, считающая охоту жестоким видом спорта, возражала против участия в ней Гарри. Но потом все же отпустила мужа, чтобы не нарушать давнюю традицию и не усугублять его раскола со старшим братом. К тому же, британская пресса услужливо перечислила все случаи, когда «любящая животных» Меган появлялась на публике в одежде и с аксессуарами из натуральной кожи.

По давней королевской традиции, восходящей еще к королю Эдуарду VII, обязан дважды взвеситься на старинных весах — в начале и в конце своего пребывания в Сандрингеме. Чтобы монарх убедился, что его гости хорошо питались.

Прочие королевские семьи Европы также имеют свои традиции на Рождество. Так, в Дании дети наследника престола Фредерика и принцессы Мэри в канун праздника оставляют миску овсяной каши для помощников Санта-Клауса — эльфов. А на обед королевской семье всегда подается рисовый пудинг с запеченными внутри миндалем. Кому достанется миндаль — того ждет удача.

А вот наследная принцесса Швеции Виктория лично печет вместе с детьми и мужем рождественское печенье. А на столе у шведских монархов подается фруктовый пирог, пропитанный бренди.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Елизавета II устроила в отеле вечеринку для своего персонала и ушла оттуда с подарками.

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