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Кейт Миддлтон с детьми закупила подарки в дешевом магазине и постояла в очереди (фото)
Сотрудники и покупатели дешевого дисконт-магазина The Range, продающего предметы домашнего обихода, садовый инвентарь, игрушки и прочее, были поражены, когда заметили Кейт Миддлтон с ее детьми, выбирающих подарки. 36-летняя герцогиня Кембриджская, пятилетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта, смешавшись с толпой, ходили по торговому залу, рассматривая полки.
«Я не поверила своим глазам. Я не ожидала увидеть представительницу королевской семьи, делающей покупки в The Range», — рассказала одна из женщин газете The Sun. Она также добавила, что уверилась, что это именно Кейт, когда увидела ее детей — к тому же, Джордж в этот момент обратился к сестре по имени.
Кейт была скромно одета в куртку, джинсы и обувь на низком каблуке. Принц держал мать за руку. У принцессы в волосах был красный бант. Охранники соблюдали дистанцию, поэтому семья Кэтрин на первый взгляд ничем не отличалась от других семей, которые в последний момент решили купить рождественские подарки. Покупательница, набравшись смелости, даже попросила разрешения сделать селфи, но получила вежливый отказ. «Кейт была очень милой, и объяснила, что делает покупки к Рождеству», — рассказала она.
А другая покупательница, учительница Сара Дэниелс, рассказала, что Джордж очень заинтересовался яйцом со слизью динозавра и спросил у Кэтрин, могут ли они его купить. Ответ Сара не расслышала. А уставшая Шарлотта в один из моментов уселась прямо на пол. И мать обратилась к ней: «Вставай, куколка!».
Кейт накупила целую кучу детских книг, картинок, материалов для творчества и прочих мелочей, а затем, как и все покупатели, отстояла очередь в кассу. Товаров было так много, что телохранителям пришлось отправиться искать дополнительные тележки. Возле магазин герцогиню ожидал «целый флот» автомобилей Range Rover.
Возможно, Кейт покупала подарки для остальных членов королевской семьи, с которыми она уже сегодня, 24 декабря, встретится в Сандрингеме. У родственников королевы принято дарить друг другу смешные и дешевые подарки — и чем дешевле, тем лучше.
фото The Sun
Ранее, как писали «ФАКТЫ», трехлетнюю принцессу Шарлотту и Кейт Миддлтон заметили в лондонском пабе.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
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