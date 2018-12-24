Цунами в Индонезии: спасатели нашли живым под обломками пятилетнего ребенка

Мир

Число жертв цунами в Индонезии растет с каждым днем. По состоянию на утро 24 декабря местные власти подтвердили гибель 281 человека. Еще 843 получили травмы различной степени тяжести. Продолжается поиску пропавших без вести. Волны высотой пять метров снесли на своем пути 500 жилых домов, девять отелей, 60 ресторанов и кафе. Уничтожены 350 яхт и катеров. Как уже сообщали «ФАКТЫ», цунами обрушилось на острова Ява и Суматра вечером 22 декабря.

Мощным импульсом надежды для всех стало спасение пятилетнего мальчика по имени Али (на фото в заголовке). Его нашли спустя 12 часов после удара стихии. Ребенок находился в искореженном автомобиле, заваленном обломки зданий и сломанными деревьями. Каким-то чудом мальчик не получил ни единой царапины, только был сильно напуган и плакал. Пока не ясно, где его родители. В машине и рядом с ней больше никого не было. Сам Али пока не может рассказать, что с ним случилось. Именно плач и помог найти ребенка. Спасатели услышали эти звуки и принялись разбирать деревья и камни.

Тем временем стала известна судьба участников популярной местной группы Seventeen. Музыканты выступали на сцене как раз в тот момент, когда произошел удар цунами. Волна смыла концертную площадку вместе с группой и зрителями. Солист Seventeen Рейфиан Фаджарсиах сообщил вечером 23 декабря, что трое его музыкантов погибли. Еще два участника коллектива пока числятся пропавшими без вести. В этом же списке находится жена одного из музыкантов.

Весь мир выражает соболезнования жителям Индонезии в связи с трагедией, которая произошла в преддверии Рождества. В воскресенье, 23 декабря, Папа Римский Франциск, обращаясь к собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, произнес молитву в память о погибших. Он также обратился к Всевышнему с просьбой помочь найти пропавших без вести и исцелить пострадавших.

Свои соболезнования выразил президент США Дональд Трамп. «Мы молимся за спасение и исцеление. Америка с вами!» — написал он в Twitter.

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