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- 10:14 "Такой самовлюбленный, аж противно": скандальная порнозвезда откровенно рассказала о сексе с Трампом
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"Такой самовлюбленный, аж противно": скандальная порнозвезда откровенно рассказала о сексе с Трампом
Президент США Дональд Трамп обещал порноактрисе и стриптизерше Сторми Дэниэлс сделать ее телезвездой. Секс с ним она назвала «таким же скучным», как и сам хозяин Белого дома.
В откровенном интервью The Interview People, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине получили «ФАКТЫ», порноактриса рассказала об интимном вечере с Дональдом Трампом в отеле на озере Тахо, где проходил турнир по гольфу. Американский президент пригласил Сторми Дэниэлс сначала на ужин, а потом и к себе в номер.
«В ресторане он показался приятным мужчиной. Я согласилась. Уже в номере он вдруг оказался в пижаме. Тут сразу стало ясно, к чему он клонит. Честно, не люблю мужчин в пижамах», — вспоминает стриптизерша и признается, что лично она — не в восторге от «пижамных вечеринок».
По ее словам, с появлением пижамы исчезла вся любезность Трампа, который стал говорить только о себе. «Такой самовлюбленный, аж противно. Но я не ушла. Дура! Он оказался жутко занудным», — рассказывает Сторми Дэниэлс. Порноактриса вспоминает, что президент обещал сделать ее телезвездой, желая произвести впечатление.
«Секс с ним был таким же скучным, как он сам. Я лежала и прокручивала в голове предыдущие три часа и думала, что можно было сделать, чтобы не оказаться под ним. Уверена, такие ситуации знакомы многим женщинам», — говорит порноактриса. Впрочем, по ее словам, Дональд Трамп не сделал ничего такого, что можно было бы расценить как сексуальное домогательство или изнасилование. «Он ничем меня не оскорбил. Оказался на мне с моего согласия», — откровенничает порнозвезда.
Полный текст интервью Сторми Дэниэлс читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Секс с Трампом был таким же скучным, как он сам».
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