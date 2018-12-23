Секс с Трампом был таким же скучным, как он сам, — скандальная порнозвезда Сторми Дэниэлс

Мир

Имя Сторми Дэниэлс в 2018 году не сходит с первых полос газет и обложек журналов на Западе. Оно постоянно звучит в выпусках теленовостей. Порноактриса и стриптизерша рискнула бросить вызов президенту США Дональду Трампу! Она публично обвинила его в супружеской неверности. Это было в начале года. В декабре стало ясно, что Сторми, похоже, проиграла свою битву. Суд отказался принять к рассмотрению иск, в котором она обвиняет Трампа в распространении порочащей ее клеветы. Судья, принимавший решение, обязал Дэниэлс выплатить почти 300 тысяч долларов, чтобы покрыть различные издержки. В основном, это гонорар адвокатов, представлявших интересы американского президента. Таких денег у Сторми нет. Но она не сдается. Дэниэлс написала мемуары. Книга под названием «Полное разоблачение» выйдет в свет до конца 2018 года. Актриса надеется, что ее воспоминания будут хорошо продаваться. Правда, не исключено, что Трамп попытается воспрепятствовать появлению книги в магазинах. Сторми готова к этому.

Сторми Дэниэлс согласилась дать откровенное интервью британской журналистке Джейн Малкерринс. Беседа проходила в номере скромного отеля на Манхэттене в Нью-Йорке. Джейн не стеснялась задавать неудобные вопросы, Сторми, не выбирая выражения (практически в каждой фразе звучали непечатные словечки), открыто отвечала на них.

Малкерринс отмечает, что Дэниэлс при встрече с глазу на глаз производит куда более приятное впечатление, нежели, когда ее показывают по телевизору. Никакого яркого макияжа, обычные черные джинсы и свободный серый свитер, по комнате разбросаны вперемешку вещи, ноутбуки (их несколько), пустые коробки из-под пиццы и китайской еды. Небольшой холодильник забит до отказа йогуртами…

Сторми ловит взгляд журналистки и с улыбкой говорит: «Да, вот так я живу. Издержки постоянных передвижений по стране. Приходится выступать со стриптиз-шоу. И так я одеваюсь, когда не на сцене. Вы удивлены? Мне хватает оголения там. А здесь предпочитаю прятать мой бюст. Он большой. Я называю свои груди „гром и молния“. Это я не сама придумала. Так выразился пластический хирург, который накачал их силиконом…»

«ФАКТЫ» получили эксклюзивное право на публикацию этого невероятно откровенного интервью от The Interview People.

— Сторми, вы продолжаете настаивать на том, что Дональд Трамп переспал с вами?

— Почему я должна отказываться от того, что произошло на самом деле? Повторяю, у меня с ним был секс в номере отеля в Неваде в 2006 году. Не дожидаясь следующего вопроса, скажу — денег я с него за это не брала. И это не все. Я не собиралась использовать наш перепихон в дальнейшем, чтобы шантажировать его или получить какую-то материальную выгоду. Если честно, для меня тогда мистер Трамп был просто парнем из телевизора. Я не знала, что он миллиардер. Представить не могла, что он станет президентом США. Был знаком мне как ведущий реалити-шоу The Apprentice («Кандидат» или «Подмастерье». — Ред.).

— Однако мистер Трамп настаивает на том, что никогда не спал с вами.

— Однако при этом признает, что мне заплатили 130 тысяч долларов, чтобы я никому не рассказывала о нашем с ним сексе. Вам не кажется, что наш Дональд заврался? Сначала он категорически отрицал, что знаком со мной, что мы переспали, что мне осенью 2016 года заплатили за молчание. Потом, когда опубликовали нашу с ним фотографию, сделанную летом в отеле в Неваде, он вспомнил, что вроде видел меня там. Теперь его бывший адвокат Майкл Коэн, вручивший мне чек на 130 тысяч долларов, под присягой заявил, что действовал по прямому и четкому распоряжению Трампа. Дональд лично велел ему заплатить мне и другой женщине перед президентскими выборами. У Коэна есть аудиозаписи, подтверждающие это. Парню дали на днях три года тюрьмы за то, что заплатил мне эти чертовы деньги. А ведь он только выполнял приказ Трампа. А теперь скажите мне, кому вы верите — мужчине, который обманул во всем, что касается этой истории, или женщине, слова которой в итоге подтвердились?!



* Сторми и Дональд Трамп встретились в Неваде в 2006 году

— Но ведь именно вы, Сторми, в январе 2018 года, когда эта история впервые была опубликована в Wall Street Journal, подписали официальное письмо, в котором заявили, что у вас не было интимной связи с Дональдом Трампом.

— Да, и это была моя большая ошибка. До того момента я толком ничего не понимала во всяких юридических штучках. Сейчас меня тоже трудно назвать крупным специалистом в этой области. Но кое-что я все же узнала за этот год. В октябре 2016 года я согласилась взять 130 тысяч долларов за молчание. Подписала при этом какую-то бумагу. Потом в начале 2018 года вдруг появляется эта статья. Я знаю, что ее публикация — не моя вина. Но кто мне поверит? А тут 30 января ко мне вваливаются мой тогдашний адвокат Кит Дэвидсон, тогдашний менеджер Джина Родригес и еще какой-то мужик в рубашке от Gucci, которого я впервые вижу. И начинают обрабатывать меня втроем.

Они настояли на том, чтобы я подписала подготовленную ими бумагу — письмо, в котором опровергаю историю, опубликованную в Wall Street Journal. Рассказали, что меня ждет тюрьма, лишение родительских прав и масса других крупных неприятностей, если я этого не сделаю. Конечно, я запаниковала! Текст этого дерьмового письма был ложью от первого слова до последнего, но я его подписала. А потом узнала, что Кит Дэвидсон тайно сотрудничал с Майклом Коэном. И письмо — это идея адвоката Трампа. Джине Родригес заплатили, а мужик в Gucci — это ее хахаль.

— И что вы сделали?

— Сменила агента и адвоката. Наняла Майкла Авенатти, чтобы он защищал мои интересы. Он тут же объяснил мне, что договор о молчании, который я подписала в октябре 2016 года, не имеет силы, поскольку на нем не стоит подпись Трампа. И мы решили рассказать все, как было на самом деле. После этого я выступила с заявлением, что у меня был секс с Дональдом Трампом. Сначала охотно давала интервью. Но после эфира в программе «60 минут» стала делать это крайне осторожно.

— А что произошло?

— Ведущий этого шоу Андерсон Купер беседовал со мной три часа. Нас снимали. А потом все порезали. Осталось всего 14 минут! Причем Купер (или его редакторы) выбрали самые скабрезные сальные фрагменты из моего рассказа. Я их не осуждаю. Каждый делает свое дело. Однако именно после этого выпуска «60 минут» меня все вокруг стали называть «шлюхой, которая хочет привлечь к себе внимание», «охотницей за золотом», просто лгуньей. Мне такие ярлыки не нравятся.

— Если вы еще не разочаровались полностью в журналистах, согласны сейчас еще раз рассказать, что произошло тогда в Неваде?

— Рассказывать особо нечего. Но я же согласилась на нашу встречу. Кстати, еще раз подчеркну: на этой истории наживаться никогда не думала. Разве я потребовала заплатить мне за это интервью?

— Нет, подтверждаю.

— Вот видите. А могла бы, правда? Вот и тогда, летом 2006 года, я пошла к Трампу в номер не за деньги. Все произошло как-то само собой. Мне тогда было 27 лет. Он был довольно привлекателен. Расточал комплименты. Знаете, в таких ситуациях, думаю, оказывались многие женщины. Потом утром просыпаешься и думаешь, как я с ним оказалась в одной постели? И тут мы делимся на два типа. Женщины первого типа сразу думают: «Господи, как я могла? У меня же есть парень, муж… Наверняка, этот мужик что-то подсыпал мне в бокал, и я отключилась!» Они не хотят признавать свою ответственность за такой секс. Я отношусь ко второму типу. В таких случаях говорю себе: черт, похоже, вчера вечером ты немного перебрала. И вот теперь лежишь с этим уродом. Плохо! Ты поступила плохо. Теперь выпутывайся. Нужно тихонько ускользнуть, пока он не проснулся. Я хочу сказать, что сама несу ответственность за то, что тогда случилось. Особенно обидно, что была совершенно трезва в тот вечер. Пошла с ним и все. Глупо. Если я и жалею о чем-то во всей этой истории, так это о том самом сексе.

— А что было не так?

— Да все! Мы были в отеле на озере Тахо. Там проходил турнир по гольфу. Трамп сначала пригласил меня поужинать с ним. Затем позвал к себе в номер. В ресторане он показался приятным мужчиной. Я согласилась. Уже в номере он вдруг оказался в пижаме. Тут сразу стало ясно, к чему он клонит. Честно, не люблю мужчин в пижамах. А он, видимо, хотел произвести впечатление. Возможно, думал, что я в восторге от пижамных вечеринок в особняке Хью Хефнера. А я никогда там не бывала. Только слышала.

С появлением пижамы исчезли все его комплименты и любезность. Теперь он говорил только о себе. Такой самовлюбленный, аж противно. Но я не ушла. Дура! Он оказался жутко занудным. А мне уже хотелось, чтобы все побыстрее закончилось. Он обещал сделать меня телезвездой. Явно хотел произвести впечатление. Господи, сколько подобных речей я выслушала за свою жизнь! И все же, признаю, Трамп не сделал в тот вечер ничего такого, что можно было бы определить как сексуальное домогательство, изнасилование. Он ничем меня не оскорбил. Оказался на мне с моего согласия. Но секс с ним был таким же скучным, как он сам. Я лежала и прокручивала в голове предыдущие три часа и думала, что можно было сделать, чтобы не оказаться под ним. Уверена, такие ситуации знакомы многим женщинам.

— Что было потом? Трамп больше не искал контакта с вами?

— Наоборот, он постоянно звонил, называл меня сладенькой и снова предлагал встретиться. Всякий раз упоминал свое обещание устроить меня на телевидение, в шоу, ведущим которого он тогда был. В июле 2007 года он меня так достал, что я согласилась на встречу. Он назначил ее в отдельном бунгало отеля Beverly Hills Hotel в Лос-Анджелесе. Я пришла. Мы вместе смотрели Shark Week («Неделя акул». — Ред.) на Discovery Channel. Секса не было. Я дала понять, что не хочу, а он не настаивал. Да, ему позвонила Хиллари Клинтон. Он тогда был донором ее предвыборной президентской кампании. Это все.



* Сторми Дэниэлс: «Все, чем я зарабатывала на жизнь, в Америке разрешено. Мне нечего стыдиться»

— Вы не испытываете угрызений совести, чувства вины?

— Я? За что?

— Вы же знали, что Трамп женат, что у него недавно родился ребенок…

— Извините! Это он женился на Мелании или я? Его поведение — не моя проблема. Это его проблема. Меня уже тошнит от подобных лицемерных утверждений. Почему меня должны мучить угрызения совести?

— Думаю, вы понимаете, что это прямо связано с вашей профессией.

— Еще бы! Знаете, что меня злит? Абсолютно все сообщения и публикации обо мне начинаются со слова «порноактриса». Отношение в обществе к этому занятию всем хорошо известно. И оно определяет отношение людей к моим словам и поступкам. Конечно, если бы в такой ситуации оказалась вдруг школьная учительница, все бы мешали с грязью сейчас Дональда Трампа! Между прочим, я уже давно не только снимаюсь сама в фильмах для взрослых, но и снимаю их как режиссер. И даже получила за это несколько премий. Меня называют лучшей женщиной-режиссером порнофильмов. Хотя бы писали в заметках «порноактриса и режиссер».

— Считаете, это улучшило бы отношение людей к вам?

— Конечно, нет. Но мне было бы приятнее (смеется). Статус весомее, что ли. Меня не это бесит. Если я снимаюсь в таких фильмах или обнажаюсь перед незнакомыми людьми на сцене, неужели это означает, что я не понимаю, что хорошо, а что плохо? Где правда, а где ложь? Почему это дает кому-то право оскорблять меня публично? Например, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который теперь стал адвокатом Трампа, публично обвиняет меня во лжи. Ему можно, а мне — нет? Сейчас процитирую его дословно. Вот: «Бизнес, в котором вы задействованы, не дает ни грамма доверия вашим словам. Если вы продаете свое тело за деньги, у вас не может быть репутации порядочной женщины». Да что он знает обо мне?!

Собственно, Трамп в своих твитах тоже хорош. Вот последний из них. Назвал меня «лошадиной мордой». Он ошибается, если думает, что оскорбил меня. Я развожу лошадей. У меня их восемь в конюшне. Это гордые животные. И для меня они прекрасны. Так что лошадиная морда для меня звучит как комплимент. А вот он и его дорогой Джулиани — два надутых индюка! Они лицемеры, которые ничего обо мне не знают.

— Так расскажите о себе. Ведь о вас действительно никто ничего не знает. Почему вы занялись порнобизнесом?

— О, господи. Ладно, только не подумайте, что я пытаюсь давить на жалость. Моя история малоприятна. Меня зовут Стефани Клиффорд, я родилась в городке Батон-Руж в Луизиане. Мне было четыре года, когда отец отправился в поисках заработка на Аляску. Больше мы его не видели. Мать сразу потеряла ко мне всяческий интерес. Нас было семеро детей, которые жили в трейлере. А она занималась устройством личной жизни. Еды не хватало. И она была ужасная. К шести годам у меня не выросло ни одного зуба. Домашними животными мы считали крыс и тараканов, которых в нашем трейлере было множество.

Еще один момент — мне исполнилось девять, когда меня впервые изнасиловал мужик, живший по соседству. Ему понравилось. Мне — нет! Он стал делать это регулярно. Я рассказала обо всем моему школьному психологу, но она мне не поверила. Наорала, что я пытаюсь оклеветать нормального человека. Сказала, что не понимает, зачем мне это нужно. Тот «нормальный человек» регулярно насиловал меня после этого еще на протяжении двух лет. А я поняла, что могу рассчитывать только на себя. И что мольба о помощи вовсе не означает, что эта помощь будет тебе предоставлена.

Кем, по-вашему, я должна была стать, находясь в таких условиях? И я стала продавать свое тело — единственное, что у меня было. Стриптизершей пошла работать, когда мне исполнилось 17 лет. В первом порнофильме снялась в возрасте 20 лет. Но я не пропивала заработанные деньги. Не спускала их на наркотики. Сама оплатила свою учебу в колледже. Кстати, окончила его с отличием. Сама оплатила уроки верховой езды — мечтала о лошадях с детства. Я не совершила ничего противозаконного. Все, чем я зарабатывала на жизнь, в Америке разрешено. Мне нечего стыдиться. И я смело смотрю на себя в зеркало.

— Не жалеете, что вступили в борьбу с президентом США? Не боитесь, что книга, которую вы написали, только усложнит вам жизнь?

— Я уже сказала, жалею только о сексе с Трампом. Обо всем остальном? Нет. Возможно, я допускала какие-то ошибки, ввязавшись в это дело. Но в целом считаю, что поступила правильно. Что касается книги, как еще можно усложнить себе жизнь? Вы знаете, что мне постоянно угрожают? Нет, не Трамп и его адвокаты, а те, кто его поддерживает. Я была вынуждена нанять двух телохранителей. Но этого оказалось мало. Меня бросил муж. В июле подал на развод. Не выдержал. Мне пришлось спрятать мою семилетнюю дочь. Больше всего боюсь за нее. Уж она точно ничего плохого никому не сделала. Возможно, я продолжаю делать ошибки. Но у меня нет стратегов, команды пиарщиков, кучи советников. А те, кто мне помогает, в основном пытаются извлечь из этого личную выгоду. Положиться мне не на кого.

— За кого намерены голосовать на следующих президентских выборах?

— Понятия не имею! Даже не знаю, кто я — республиканец или демократ. В 2016 году я не голосовала.

— У Трампа есть шансы переизбраться на второй срок?

— Кто я такая, чтобы отвечать на этот вопрос. Хотите спустить на меня всех-всех собак?

— Хорошо, спрошу иначе. Как вы думаете, ваша история повлияет на результат следующих президентских выборов в США?

— Думаю, да. Но не знаю, как. Надеюсь, многие не станут голосовать за Трампа, поняв, какой он лжец и лицемер. С другой стороны, найдутся и такие «нормальные», кто скажет: этот Дональд поимел порноактрису, ту самую блондинку! Он — крутой мужик, значит, голосую за него. Люди бывают так глупы…

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с американским миллиардером Говардом Шульцом, владельцем знаменитой компании Starbucks, который так разочарован политикой Трампа, что планирует баллотироваться в президенты США.

Тем временем Дональд и Мелания Трамп, наследуя королевские семьи Европы, опубликовали свои рождественские портреты.

Раанее сообщалось, что именем президента США биологи назвали новый вид амфибий, которые любят зарывать голову в песок.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Jane Mulkerrins / The Telegraph Magazine / The Interview People). Фото Getty Images



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