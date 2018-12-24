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Сильный союзник: стало известно, с кем Зеленский может пойти на выборы
Люди министра внутренних дел Украины Арсена Авакова могут составить значительную часть политической команды Владимира Зеленского. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сообщил политический эксперт, аналитик Democracy House Анатолий Октисюк.
«В парламенте по-прежнему очень сильны позиции министра внутренних дел Арсена Авакова. Но у его „Народного фронта“ шансов победить на выборах, по сути, нет. Думаю, процентов 30 избирательного списка вероятной партии Зеленского могут составить как раз люди Авакова», — заявил он.
По его словам, Зеленский пойдет на выборы в 2019 году.
«Думаю, что рискнет. Насколько мне известно, Зеленский сейчас очень интересуется политическими процессами», — сказал Октисюк.
Полную версию интервью аналитика Democracy House Анатолия Октисюка «ФАКТАМ» читайте в материале: В случае прокремлевского реванша Украину ждет очередной кровавый Майдан, — Анатолий Октисюк.
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