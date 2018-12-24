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- 10:38 Экс-футболист «Шахтера» отказывается выступать за сборную Бразилии
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Экс-футболист «Шахтера» отказывается выступать за сборную Бразилии
Бывший футболист донецкого «Шахтера», а ныне полузащитник английского «Манчестер Сити» Фернандиньо отказывается снова надеть футболку сборной Бразилии, в составе которой он провел 49 матчей и забил два мяча.
33-летний игрок попросил главного тренера национальной команды Тите не вызывать его в лагерь сборной. Причиной стали угрозы, поступавшие в адрес Фернандиньо и его семьи после окончания ЧМ-2018.
«Фернандиньо был первым игроком, которого я хотел бы вызвать после чемпионата мира. Но его семья столкнулась с жестокостью болельщиков. Он пообещал родственникам, что больше не вернется. Поговорю с ним еще раз. Я буду его поддерживать, потому что нам нужен такой профессионал», — цитирует Тите издание AS.
Отмечу, что в сборной Бразилии Фернандиньо дебютировал 10 августа 2011 года в товарищеском матче против Германии (2:3), а свой первый мяч забил в 2014-м в ворота ЮАР (4:0). Последний поединок за национальную команду футболист провел в четвертьфинале ЧМ-2018 против Бельгии (1:2), отметившись… автоголом. Именно Фернандиньо болельщики посчитали одним из главных виновников вылета команды с чемпионата мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Шахтера» Фернандиньо разбил нос своему одноклубнику Зинченко.
Фото Getty Images
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