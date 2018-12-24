34.71 31.31 27.43
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Экс-футболист «Шахтера» отказывается выступать за сборную Бразилии

10:38 24 декабря 2018   334
Фернандиньо
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший футболист донецкого «Шахтера», а ныне полузащитник английского «Манчестер Сити» Фернандиньо отказывается снова надеть футболку сборной Бразилии, в составе которой он провел 49 матчей и забил два мяча.

33-летний игрок попросил главного тренера национальной команды Тите не вызывать его в лагерь сборной. Причиной стали угрозы, поступавшие в адрес Фернандиньо и его семьи после окончания ЧМ-2018.

«Фернандиньо был первым игроком, которого я хотел бы вызвать после чемпионата мира. Но его семья столкнулась с жестокостью болельщиков. Он пообещал родственникам, что больше не вернется. Поговорю с ним еще раз. Я буду его поддерживать, потому что нам нужен такой профессионал», — цитирует Тите издание AS.

Отмечу, что в сборной Бразилии Фернандиньо дебютировал 10 августа 2011 года в товарищеском матче против Германии (2:3), а свой первый мяч забил в 2014-м в ворота ЮАР (4:0). Последний поединок за национальную команду футболист провел в четвертьфинале ЧМ-2018 против Бельгии (1:2), отметившись… автоголом. Именно Фернандиньо болельщики посчитали одним из главных виновников вылета команды с чемпионата мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Шахтера» Фернандиньо разбил нос своему одноклубнику Зинченко.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Киев
0

Ветер: 2 м/с  Ю-3
Давление: 741 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины