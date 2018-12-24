В Москве могилу Сталина обложили тысячами цветков: в сети отметили показательный момент на фото

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В Москве 21 декабря, в день рождения советского диктатора Иосифа Сталина, к его могиле у стен Кремля принесли 13,5 тысяч алых гвоздик. Цветы подвозили организованно, а уже затем его «почитатели» охапками уносили их к месту захоронения Сталина. Напомним, что в одном из соцопросов россияне назвали Иосифа Сталина величайшей личностью в мировой истории.

Видео этого организованного процесса выложил в социальных сетях пользователь с ником «Лицемерная Россия». «Почитатель, походу, там один, а все остальные выступали в роли массовки для ТВ и грузчиков, таща охапки цветов от ящиков к памятнику», — говорится в комментарии к видео.

- В Москве 21 декабря почитатели Сталина возложили 13,5 тысяч алых гвоздик к его могиле у стен Кремля.



Почитатель походу там один, а все остальные выступали в роли массовки для ТВ и грузчиков, таща охапки цветов от ящиков к памятнику…

pic.twitter.com/YAmkx0q55v — Лицемерная Россия (@Lutans_com) 22 декабря 2018 г.

Интернет-пользователи также живо отозвались на массовое возложение цветов к могиле диктатора.

«Значит, не так уж плохо все. От себя по зову души никто цветы не принёс».

«Статисты нанятые и кучка номенклатуры, «кто при Сталине жил, тот и щас живет».

«Не оскудеет земля русская идиотами».

«К чему это? Чтобы показать, что он в крови по горло? Получилось».

«Народ, возлагает цветы на могилу своего палача».

«Управление ФСБ на субботнике. Эка невидаль».

«Выглядит, как запекшаяся кровь. Никаких противоречий».

Также в сети обратили внимание на то, кто именно нес цветы к могиле Сталина. «Вот смотрите, чел принес к могиле Сталина гвоздики. Теперь внимательно оцените стоимость его одежды, которая, к слову, не по размеру, и стоимость букета (по моим скромным прикидкам баксов 200). Вангую, что на этой халтуре вставший с колен заработал на поллитра «путинки», — пишет в Twitter пользователь Svirsky1 из Беларуси.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналистка российского пропагандистского Russia Today Самира Кхан из Вашингтона удалила свой аккаунт в Twitter после того, как на нее за твитты о Сталине обрушился шквал критики интернет-пользователей. В своих постах пропагандистка оправдывала советского диктатора и систему лагерей ГУЛАГ



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