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Порошенко создает независимую церковь в том числе для того, чтобы обезопасить украинцев, – эксперт
Скандал вокруг Рижского митрополита и главы Латвийской православной церкви (находится в управлении Московского патриархата) Александра Кудряшова в очередной раз доказывает, что президент Петр Порошенко оказался прав в вопросе необходимости создания независимой украинской церкви. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Алексей Голобуцкий.
«Создание независимой украинской церкви, которым так активно занимается президент Порошенко, — это вопрос не только религии, но и государственной безопасности. Пару дней назад Латвия открыла архивы КГБ, в которых содержалась картотека агентов, резидентов и явочных квартир. Среди них оказался и Александр Кудряшов, который нынче возглавляет православную церковь Московского патриархата в Латвии», — написал Голобуцкий.
По словам эксперта, Александра Кудряшова КГБ завербовал еще в 1982 году. Голобуцкий считает, что вряд ли Кудряшова ставили перед выбором — «стучать» или «получить вышку». Скорее всего, это была личная инициатива.
«В принципе, давно уже не секрет, что в СССР церковь стала фактически отделом КГБ и священники исправно и регулярно носили туда доносы на своих прихожан. За четверть века с распада Союза ситуация не особенно изменилась: теперь эти же священники ходят в российское ФСБ. И в этом вся суть Московского патриархата: под православными атрибутами скрывается множество „гэбэшников“, стукачей и шпионов. Они готовы стучать любым хозяевам: старым советским или нынешним российским. Видимо, без этого жить они просто не могут», — считает эксперт.
Это одна из причин, почему Украине действительно необходима собственная независимая православная церковь. Как отметил политолог, «украинская церковь должна быть без стукачей и любителей «русского мира».
«И именно поэтому я поддерживаю предложение Порошенко создать свою церковь — независимую украинскую церковь — и в конце концов покончить с „фээсбэшниками“ в рясах, которые занимаются только стукачеством и пропагандой», — подытожил Алексей Голобуцкий.
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