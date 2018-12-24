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Украина

Оккупанты приговорили четырех крымских татар к тюрьме, обвинив в терроризме

11:50 24 декабря 2018   61
Крымские татары под Северо-Кавказским окружным судом
Инф. «ФАКТОВ»

Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» (Бахчисарайская группа). Четверо крымских татар приговорены к колонии на сроки от 17 до 9 лет. Ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму этапируют в психиатрическую клинику координатора движения «Крымская солидарность» Сервера Мустафаева.

Как сообщает «Крымская солидарность», суд по надуманным обвинениям приговорил Энвера Мамутова к 17 годам (с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев), а Рустема Абильтарова, Зеври Абсеитова и Ремзи Меметова — к 9 годам колонии (с ограничением свободы сроком на 1 год.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты держат граждан Украины в оккупированном Крыму в спецкарцере — в так называемой «яме».

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