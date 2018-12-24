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Как не переесть во время праздничного застолья: несколько важных секретов
Собираясь в гости или ожидая их у себя, люди обычно едят мало и впопыхах — впереди ведь обильная трапеза. Но это неверно. По мнению специалистов, незадолго до застолья нужно перекусить, а во время — желательно делать паузы.
— Садиться за стол голодным нельзя! — предостерегает гастроэнтеролог Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Людмила Федорченко. - Большие перерывы между приемами пищи сбивают пищеварение, и восстановить его бывает сложно. Поэтому лучше перекусить, например, легким овощным салатом с капустой и морковью и картофельным пюре. Кроме крахмала, картофель содержит белок, препятствующий быстрому наступлению опьянения.
Также врач рекомендует перед началом трапезы принять капсулу или таблетку ферментного препарата, а если стол богатый — то еще одну во время еды. Правда, в таком случае человек рискует прибавить в весе.
— Не старайтесь перепробовать все блюда сразу и не частите со спиртным, — рассказывает доктор. - Алкоголь сам по себе калорийный: в 100 граммах сухого вина — около 70 килокалорий, в сладком — вдвое больше, а крепкие напитки можно сравнить с калорийной бомбой. К тому же спиртное разогревает аппетит, и человек съедает больше, чем намеревался.
По словам доктора, во время застолья полезно делать паузы, например, встать и потанцевать или выйти прогуляться. Если живот уже полный, а хлебосольная хозяйка вынесла еще одно аппетитное блюдо, можно встать плотно под стеночку и расправить плечи. Тогда живот расслабится, и найдется место для очередного вкусного кусочка. Трапезу можно завершить десертом, но желательно выбирать легкий: фруктовый пирог, йогуртовый или желейный торт. Замечательный десерт — желе с фруктами.
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