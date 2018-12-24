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Бомба замедленного действия: в Украине сделали неожиданное заявление о разрыве дружбы с Россией
Разрыв Большого договора о дружбе между Украиной и Россией, действие которого будет приостановлено с 1 апреля 2019 года, не пройдет гладко и будет болезненным для обеих стран. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал политический эксперт, аналитик Democracy House Анатолий Октисюк.
Он считает, что «разрыв договора о дружбе — это бомба замедленного действия».
Эксперт указывает на то, что в этом документе сконцентрировано много нюансов сосуществования двух государств. На базе Большого договора было принято более 300 документов, регламентирующих взаимоотношения государств в различных сферах деятельности.
Октисюк приводит в пример Грузию, которая после нападения на нее России в 2008 году, также разрывала подобный договор. А спустя время Тбилиси и Москва вынуждены были начинать с нуля и договариваться о сотрудничестве.
«Новый договор эти страны все еще не заключили. Думаю, что со временем мы столкнемся с подобной ситуацией», — прогнозирует эксперт.
Напомним, Большой договор между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией документа еще на 10 лет, если стороны не выскажутся против. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года.
А 12 декабря 2018 года вступил в силу закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина готовится расторгнуть около 40 двусторонних договоров с Россией. В частности, к расторжению готовятся документы, касающиеся использования территории и ресурсов.
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