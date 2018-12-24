Политика

В БПП заявили о победе на выборах в 52-х территориальных общинах



По результатам выборов в новых объединенных общинах, которые состоялись 23 декабря 2018 года, убедительное большинство среди избранных председателей ОТО — это кандидаты, выдвинутые территориальными организациями Партии «БПП «Солидарность» и кандидаты, которых поддерживала Партия «БПП «Солидарность». Об этом сообщает пресс-служба партии.

В общем победу получают 52 кандидата от партии «БПП «Солидарность».

Среди победителей 30 кандидатов выдвинуты партией и самовыдвиженцы — члены партии, 22 — самовыдвиженцы, которые шли при поддержке партии.



Больше всего общин кандидаты от «БПП «Солидарность» возглавят в Черкасской области — 20, а также в Волынской области — 8, Львовской области — 3. В Киевской области партия получила 100-процентный результат — 4 из 4 общин возглавят кандидаты от БПП.

Результаты других политических сил: ВО «Батьківщина» — 5 ОТО, Аграрная партия — 2, «УКРОП» — 2, ВО «Свобода» — 1, «Самопомощь» — 1, Народная партия — 1 ОТО.



Кандидаты от БПП победили с большим отрывом от конкурентов. В частности, в Липятской ОТО Черкасской кандидат от Партии «БПП «Солидарность» Сергей Ищенко получил более 90 процентов голосов избирателей. Участник АТО Михаил Олефирчук, который возглавит Гуто-Боровенскую ОТГ на Волыни, получил 61 процентов голосов избирателей. Он был мобилизован в 2014 году. Проходил службу в 51-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск на территории Луганской и Донецкой областей (в том числе под Иловайском). Награжден орденом «За заслуги» III степени. В Ковалевский ОТО на Киевщине Раиса Клюковская набрала более 90 процентов голосов.

Также, по предварительным данным подсчета 75% голосов, партия получила 370 мандатов депутатов ОТО. Другие партии: ВО «Батьківщина» — 322, Аграрная партия — 83, Радикальная партия — 43, «УКРОП» — 68, «Народный фронт» — 27, депутаті-самовыдвиженцы — 191.

«БПП «Солидарность» имеет стабильную поддержку на всех выборах. В общей сложности на выборах были избраны 782 главы ОТО. Председатели, избранные от «БПП «Солидарность», возглавили 389 общин, или 49,7 процента.

Тенденция победы кандидатов от «БПП «Солидарность» сохраняется во всех регионах Украины.

«Результаты выборов в ОТО — это и есть настоящая социология, настоящий рейтинг. Реформа децентрализации перешла свой Рубикон. Все больше украинцев становятся активными сторонниками децентрализации. Все больше новых историй успеха. Все больше настоящих лидеров общин, которым доверяют люди. Если два года назад объединенные общины начали ремонтировать детские сады, дороги, ФАПы, то теперь они открывают новые производства, создают новые рабочие места, привлекают инвестиции от международных партнеров. В общинах строят солнечные электростанции, закладывают фруктовые сады, открывают перерабатывающие цеха, пекарни, экопарки и другие масштабные проекты», — заявил народный депутат Украины Сергей Березенко.

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